Maroon 5 kündigen achtes Album an und planen eine Tour im Herbst

HQ

Die Popband Maroon 5 war in den letzten Jahren etwas ruhig, da wir nach der Veröffentlichung eines neuen Albums im Jahr 2021 auf mehr Musik von der Gruppe gewartet haben. Jetzt wird dies bald Realität werden, denn das achte Album der Band wurde gerade angekündigt, das unter dem Namen Love Is Like bekannt ist und bereits am 15. August veröffentlicht werden soll.

Das Album wurde von Maroon 5 in einem neuen Post in den sozialen Medien bestätigt, in dem die Band sogar bestätigte, dass sie ihre Ankunft im Herbst mit einer Tour durch die Vereinigten Staaten feiern wird. Im Moment sind 23 Shows geplant, die erste findet am 6. Oktober in Phoenix, Arizona, statt.

Aber das ist noch nicht alles. Um einen Vorgeschmack darauf zu geben, was kommen wird, ist einer der neuen Songs erschienen,All Night der jetzt veröffentlicht wurde und demnächst am 27. Juni um 5:00 Uhr BST/6:00 Uhr MESZ vom Musikvideo gefolgt wird.

Werbung: