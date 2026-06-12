Marokko bestätigt zwei schmerzhafte Abwesenheiten kurz vor dem WM-Debüt

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Marokko hat offiziell bekannt gegeben, was gestern bereits berichtet wurde: dass zwei Spieler, Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) und Nayef Aguerd, sich verletzt haben und das Team verlassen müssen, kurz bevor Marokko sein WM-Debüt gegen Brasilien gibt (am Samstag, 13. Juni, 23:59 MESZ, 22:59 BST).

Der Königliche Marokkanische Fußballverband (FRMF) teilte am Freitag in einer Erklärung mit, dass Ez Abde, der für Betis spielt, eine Verletzung am rechten Knie am medialen Kollateralband erlitten hat und eine lange Behandlung und Rehabilitation unterziehen wird. Aguerd von Olympique de Marseille ist seit Wochen verletzt und wird trotz "einer deutlichen Verbesserung in den letzten Wochen" nicht vollständig genesen sein, bevor der Wettkampf beginnt.

Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi hat zwei Spieler nominiert, die bereits auf der Vorliste standen: Stürmer Amine Sbaï aus Angers und Innenverteidiger Marwane Saadane vom saudischen Klub Al-Fateh.

Nach Brasilien am Samstag trifft Marokko auf Schottland und Haiti. Nach dem Erreichen des Halbfinales 2022 und dem Finale des Afrika-Cups in diesem Jahr sind die Erwartungen an das nordafrikanische Team hoch.