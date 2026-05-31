Markiplier's Iron Lung ist jetzt auf YouTube verfügbar

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Mark Fischbach, besser bekannt als Markiplier, hat die Fans überrascht, indem er die digitale Premiere seines Horrorfilms Iron Lung präsentiert hat, der jetzt auf YouTube erhältlich ist.

Wie die meisten von euch wahrscheinlich schon wissen, basiert der Film auf dem gleichnamigen Spiel, das von David Szymanski erschaffen wurde. Markiplier spielt nicht nur in der Verfilmung mit, sondern schrieb und inszenierte sie auch. Der Film wurde vollständig ohne Hollywood-Unterstützung vertrieben und hat weltweit bereits rund 50 Millionen US-Dollar eingebracht.

Die Geschichte spielt nach einem katastrophalen Ereignis, bei dem die Sterne und der Großteil der Menschheit verschwunden sind. Ein verurteilter Gefangener wird mit einem kleinen U-Boot geschickt, um ein mysteriöses Blutmeer auf einem fernen Mond zu erkunden, in der Hoffnung, wertvolle Ressourcen zu finden.

Markiplier hat zuvor erwähnt, dass er auch eine physische Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD plant, bei der er die Verbreitung selbst übernehmen will.

Wirst du Iron Lung überprüfen?