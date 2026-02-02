Markipliers Iron Lung erzielt große Erfolge an den Kinokassen, Sam Raimis Send Help gewinnt am Wochenende

HQ

Wenn wir am Montagmorgen unsere müden, vom Schlaf noch benebelten Augen öffnen, schauen wir als Erstes darauf, wer es geschafft hat, die meisten Zuschauer in die Kinos zu locken und die Wochenend-Kinocharts zu gewinnen. Die Filmveröffentlichungen 2026 sind noch in der Erwärmung, doch eine Reihe von Veröffentlichungen kam kürzlich in den US-Kinos zu einem erbitterten Kampf.

Die herausragende Leistung war Sam Raimis Send Help, der weltweit 28 Millionen Dollar einspielte (laut Box Office Mojo). 20 Millionen Dollar davon wurden in den USA erzielt, was die bisher größte Eröffnung des Territoriums im Jahr 2026 macht.

Nicht weit dahinter folgte Markipliers Iron Lung . Der von YouTuber geführte Horrorfilm wurde mit etwa 3 Millionen Dollar finanziert, ohne wirkliche Vertriebsmöglichkeit, und erzielte allein in den USA 17,8 Millionen Dollar. Rezensenten mögen dem Film gegenüber weniger freundlich sein als die Zuschauer, aber es ist klar, dass auch ohne große Studios bestimmte Namen ein Kino füllen können.

Apropos, als Nächstes sehen wir, wie Melania den dritten Platz an den US-Kinokassen belegt. Sowohl Iron Lung als auch Melania sind noch nicht in internationalen Kinos gelaufen, aber die Dokumentation der First Lady hat an diesem Wochenende 7 Millionen Dollar eingebracht. Es ist kein Taylor-Swift-Geld, aber immerhin hat es etwas mit nach Hause gebracht.