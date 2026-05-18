Markiplier bringt Iron Lung direkt auf YouTube

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Mark Fischbach, besser bekannt als Markiplier, scheint keine Pläne zu haben, seine Wurzeln aufzugeben, und will nun seinen Horrorfilm Iron Lung direkt auf YouTube veröffentlichen.

Die Ankündigung erfolgte während der Filmfestspiele von Cannes, wo Fischbach selbst auftrat und bekannt gab, dass die Premiere am 31. Mai stattfinden wird. Iron Lung basiert auf dem gleichnamigen klaustrophobischen Horrorspiel, und Markiplier hat nicht nur den Film inszeniert, sondern auch das Drehbuch geschrieben, die Hauptrolle gespielt und das Projekt selbst finanziert.

Genau, wie viel es kosten wird oder ob es für Premium-Abonnenten kostenlos angesehen werden kann, bleibt unklar.

Freust du dich darauf, Iron Lung zu sehen?