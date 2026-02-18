HQ

wir haben sorgfältig berichtet, dass Youtube, Facebook und Instagram beschuldigt werden, Informationen darüber zurückzuhalten, wie süchtig und schädlich soziale Medienplattformen für junge Menschen sein können, zusätzlich zu Problemen mit Kindern, die an SoMe-Herausforderungen sterben, und niemand anderes als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sagt nun in einem der daraus entstandenen Prozesse aus.

Eine 20-jährige Frau, bekannt als KGM, wirft SoMe-Plattformen vor, sie schon in jungen Jahren süchtig gemacht zu haben, was zu Depressionen und suizidalen Gedanken führt.

Wie bei jedem guten amerikanischen Prozess haben die Anwälte bereits rund um die Uhr daran gearbeitet, kalifornische Einwohner aus der Jury zu entfernen, obwohl der Prozess in diesem Bundesstaat stattfindet, da diese offenbar kritischer gegenüber SoMe sein sollen als Bürger anderer US-Bundesstaaten. Keine Quellen oder Daten zu dieser Behauptung scheinen dies zu stützen, während Kalifornien auf Landesebene zusammen mit New York und Washington bei den Studien führend sind.

Der Prozess dauert etwa einen Monat und endet damit, dass 12 Geschworene entscheiden, ob Instagram und YouTube für die Probleme der jungen Frau verantwortlich sind oder nicht. Es sei angemerkt, dass die Frau die Plattformen im Alter von 11 Jahren nutzte, also zwei Jahre vor dem Mindestalter eines Instagram- oder YouTube-Accounts. Der Fall beruht auf der Annahme, dass die Plattformen darauf ausgelegt sind, den Nutzer so abhängig zu machen, dass dies seiner psychischen Gesundheit schadet. TikTok und Snapchat waren ursprünglich ebenfalls enthalten, haben aber bereits außergerichtlich beigelegt.

Zwei weitere Studien sollen diesen Sommer in Los Angeles stattfinden, die auf denselben Grundproblemen basieren und gleichzeitig eine Art Vorlage für mehr als tausend potenzielle neue Studien schaffen sollen, bei denen SoMe beschuldigt wird, Suizid, Essstörungen, einen starken Anstieg von Depressionen und Angstzuständen zu unterstützen.

Diese Studie wird sich hauptsächlich auf den technischen Teil konzentrieren, wie wir ihn verstehen, mit Algorithmen, Benutzeroberflächendesign und Funktionalität, die auf Nutzereingaben basieren, da US-Gesetzgebung die Plattformen selbst nahezu vollständig immun gegen die Konsequenzen der von den Nutzern erstellten Inhalte macht.