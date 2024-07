Mark Zuckerberg schafft es, sich in neuem Video vom 4. Juli menschlich aussehen zu lassen

HQ

Gestern war der 4. Juli in den USA, und obwohl wir uns auf der anderen Seite des großen Teichs nicht wirklich gerne an die Zeit erinnern, als wir ein großes L gegen einen Haufen Yanks genommen haben, die Tee so sehr hassten, dass sie ihn ins Meer warfen, produziert er einige lustige Inhalte.

Mark Zuckerberg, einst der am wenigsten menschliche Mensch auf dem Planeten, hat es geschafft, sich in einem neuen Instagram-Video wie ein wahrer Patriot darzustellen, in dem er im Smoking surft, während er in der einen Hand ein Bier und in der anderen die amerikanische Flagge hält.

Hurra! Der Stunt von Zuck ist anscheinend zu 100% echt und war anscheinend der Beginn von Zuckerbergs Genesung beim Surfen nach einem Kreuzbandmuskelriss.

