Mark Zuckerberg: "Ich wäre überrascht, wenn mich irgendjemand auf der Welt bei Civilization schlagen könnte"

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass wir über den Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg geschrieben haben, der sich nach den großen Flops mit Metaverse-Unternehmen bedeckt gehalten zu haben scheint.

Jetzt wurde er jedoch von Pubity interviewt und gibt ein kleines unerwartetes Detail über sich preis, nämlich dass er glaubt, der beste Civilization-Spieler der Welt zu sein:

"Was Strategiespiele angeht, ist Civilization dasjenige, bei dem ich am ehesten das beste der Welt sein möchte. Ich denke, irgendwann sollte ich einen Twitch-Stream machen, in dem ich mit jemandem spiele, weil ich ziemlich überzeugt bin, dass ich kurz vor dem Großmeister-Status stehe. Ich wäre überrascht, wenn mich irgendjemand auf der Welt darin schlagen könnte."

Zuckerberg sagt, seine Frau sei schockiert gewesen, dass er es über tausend Stunden lang gespielt habe, was ehrlich gesagt nicht so schockierend ist, wie Zuck zu denken scheint, wie viele in den sozialen Medien bereits darauf hingewiesen haben.

Ob er der Beste der Welt ist oder nicht, lassen wir dahingestellt, aber was denkst du?