Mark Wahlberg wurde gesagt, er solle "anfangen, sich seinen Schnurrbart wachsen zu lassen", um sich auf die Fortsetzung von Uncharted vorzubereiten

Der Uncharted Film war ein bisschen gemischt. Der Film schien an den Kinokassen relativ gut abzuschneiden, erhielt aber gleichzeitig mittelmäßige Kritiken. Dennoch scheint dies Sony und PlayStation Productions nicht davon abzuhalten, zum Franchise zurückkehren zu wollen, auch wenn der Mangel an Gesprächen über eine Fortsetzung seit Jahren begrenzt und so gut wie nicht existent ist.

Das könnte sich jedoch bald ändern, denn Mark Wahlberg hat gegenüber Screen Rant verraten, dass das Studio hinter dem Film ihn gebeten hat, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, um als Sully zurückzukehren, und dass das Drehbuch für den Film eingetroffen ist.

"Eigentlich habe ich erst heute einen Anruf bekommen, dass sie das Drehbuch bekommen haben. Ich kann mir keinen richtigen Bart und Schnurrbart wachsen lassen, aber sie sagten: 'Fang an, dir deinen Schnurrbart wachsen zu lassen. Es wird eine Weile dauern." "

Es ist unklar, ob dies bedeutet, dass wir in den kommenden Monaten Neuigkeiten über die Besetzung hören werden oder ob das Drehbuch weiter bearbeitet und angepasst werden muss, bevor der Film in Produktion geht, aber so oder so ist es ein vielversprechendes Update zu einem Film, von dem wir schon lange nur sehr wenig gehört haben.