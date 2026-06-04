Mark Wahlberg und Yahya Abdul-Mateen II nutzen Mafia-Methoden, um in By Any Means einen Fall zu lösen

Zu Beginn des Herbstes (oder Spätsommer, je nachdem, wie man es sieht) wird Paramount Pictures die Fans erneut in die Kinos einladen, um das nächste große Kinoangebot mit dem Krimi-Drama By Any Means zu sehen.

Dies ist ein Film, der auf einer wahren Geschichte basiert und einem jungen schwarzen FBI-Agenten folgt, der beauftragt wird, eine Liste brutaler Morde im Mississippi der 1960er Jahre zu lösen – eine Reihe von Morden, die eindeutig rassistisch motiviert sind. Angesichts eines korrupten Systems, in dem traditionelle Methoden einfach nicht ausreichen, holt die Abteilung schließlich einen Mafia-Auftragskiller hinzu, um das Problem zu lösen, nutzt seinen 'neugierigen' Stil der Justiz, um Antworten zu bekommen und letztlich die Verantwortlichen hinter Gitter zu bringen – daher der Name: By Any Means...

Der FBI-Agent wird von Yahya Abdul-Mateen II gespielt, während der Mafia-Auftragskiller von Mark Wahlberg dargestellt wird; dieser Film wurde von Elegance Bratton inszeniert und von Produzenten von The Town, Sicario und John Wick ebenfalls vertreten.

Der Premierentermin von By Any Means ist der 4. September, und unten sehen Sie den Trailer sowie die vollständige Zusammenfassung des Films.

"Inspiriert von einer wahren Geschichte wird ein junger schwarzer FBI-Agent (Yahya Abdul-Mateen II) in die 1960er Jahre ins Mississippi geschickt, um eine Welle brutaler Morde gegen Bürgerrechtsführer zu untersuchen. Gezwungen, mit dem berüchtigten Mafia-Auftragskiller Greg Scarpa (Mark Wahlberg) zusammenzuarbeiten, gerät er in eine tödliche Jagd, bei der Gerechtigkeit und Rache zu verschwimmen beginnen. Wenn das System gebrochen ist, sind sich zwei Männer, die durch alles getrennt sind, sich auf eines einig: Das Gesetz hat Grenzen. Das tun sie nicht."