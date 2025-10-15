Mark Wahlberg und Michelle Monaghan kehren im November für die Fortsetzung des Apple TV-Familienplans zurück

Apple TV ist nach wie vor eine herausragende Streaming-Plattform voller wiederkehrender und neuer Projekte. Was den ersten Punkt betrifft, so wurde der erste Trailer für die Fortsetzung des Films The Family Plan veröffentlicht und darin sehen wir, wie Mark Wahlberg und Michelle Monaghan wieder zusammenkommen und erneut von gefährlichen Attentätern gejagt werden.

Diesmal ist der Hauptbösewicht des Films Kit Harington, der die Hauptrolle spielt und einen irischen Akzent hat, der gelinde gesagt unvergesslich ist. Die Handlung scheint so zu sein, dass Haringtons Figur in einem früheren Leben mit Wahlbergs Hauptdarsteller aneinandergeraten ist, und nun will er sich rächen und Wahlbergs Familienunternehmen für sich beanspruchen.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie auf der Suche nach einem lustigen Action-Abenteuer sind, das Sie sich ansehen können, vielleicht mit der Familie zu Weihnachten, da diese Fortsetzung ein festliches Thema hat, dann können Sie am 21. November zu Apple TV gehen, um The Family Plan 2 zu sehen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.