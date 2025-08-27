Mark Wahlberg und LaKeith Stanfield spielen die Hauptrollen in dem Actionstreifen Play Dirty von Prime Video

Beim Streamen von Filmen scheint es einen gewissen Trend zu geben, da ihnen oft die Qualität fehlt, die wir häufiger bei Fernsehserien finden. Das hat viele Streamer nicht davon abgehalten, weiterhin abendfüllende Produktionen zu produzieren, darunter Prime Video, der jetzt den ersten Trailer für das kommende Action-Epos Play Dirty geteilt hat.

In diesem Film geht es um ein Team von Dieben, die den größten Raubüberfall ihrer Karriere begehen wollen, einen Auftrag, bei dem sie versuchen, ein ganzes Land auszurauben. Ja, die Idee wird sein, einen sehr teuren Schatz zu stehlen, der auf ihrem Radar aufgetaucht ist, eine Aufgabe, die sie auf den Radar der New Yorker Mafia bringen wird.

Play Dirty wird von Mark Wahlberg und LaKeith Stanfield angeführt, mit Rosa Salazar als Hauptdarstellerin. Regie führt Shane Black von The Nice Guys und Shane Black von Kiss Kiss Bang Bang und wird bereits am 1. Oktober auf Prime Video erscheinen. Schaut euch den Trailer zum Film unten an.