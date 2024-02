Mark Wahlberg und Halle Berry tun sich für Spionage-Action-Streifen zusammen The Union

Netflix hat im Rahmen seines neuesten Preview-Events eine Reihe verschiedener Projekte angeteasert, die es für 2024 geplant hat. In einem dieser Filme, die angekündigt wurden, werden sich Mark Wahlberg und Halle Berry für einen Action-Thriller-Spionagefilm zusammentun, der im Sommer auf dem Streamingdienst debütieren wird.

Bekannt als The Union, hat Netflix die Inhaltsangabe für den Film enthüllt, in der sie wie folgt beschrieben wird: " Ein Bauarbeiter aus Jersey wird schnell in die Welt der Spionage geworfen, als sein Highschool-Ex ihn für eine Mission rekrutiert, bei der viel auf dem Spiel steht."

Uns wurde auch ein Bild des Films präsentiert, das Wahlberg und Berry in Aktion zeigt, bevor wir darauf hinwiesen, dass der Film am 16. August 2024 sein Debüt feiern wird.

The Union wird von Julian Farino inszeniert (der zuletzt bei der Netflix-Serie Florida Man Regie führte) und wird sogar mit J.K. Simmons und Mike Colter in den Hauptrollen zu sehen sein.