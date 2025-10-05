Mark Wahlberg über seinen Beitritt zum Marvel Cinematic Universe: "Ich weiß nicht, ob ich das Selbstvertrauen habe, es zu tun"

HQ

Es gibt viele große Stars in der Marvel Cinematic Universe. Eine Zeit lang, als Superheldenfilme am größten waren, war es durchaus üblich, die größten Schauspieler in ikonischen Rollen im MCU zu sehen, aber in den letzten Jahren hat das Interesse nachgelassen und das Wachstum der Liste von Marvel hat sich verlangsamt.

Da es immer noch viele Superheldenrollen zu besetzen gibt, sollten wir erwarten, dass Mark Wahlberg irgendwann ins MCU kommt, eine Leistung, die der Schauspieler, der in vielen großen Franchises wie Transformers aufgetreten ist, noch nicht vollbracht hat? Die Antwort auf diese Frage scheint ein ziemlich klares Nein zu sein.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight wurde Wahlberg gefragt, ob er sich irgendwann dem MCU anschließen würde, worauf er antwortete:

"Ich weiß nicht, ob ich das Selbstvertrauen habe, in einem dieser Kostüme aus dem Trailer zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich das Selbstvertrauen habe, es zu schaffen. Schau, ich habe viele gesehen, die ich liebe, Iron Man war mein Favorit. Ich denke, das war der Inbegriff von echten Superheldenfilmen, aber ich weiß schon... Ich hatte nie wirklich die Möglichkeit, also musste ich nie eine Entscheidung treffen, ob ich es tun würde oder nicht. Aber ich habe auch nicht wirklich etwas in diesem Genre verfolgt."

Wenn Marky Mark im MCU auftauchen würde, welcher Charakter würde deiner Meinung nach am besten zu ihm passen?