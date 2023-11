Mark Wahlberg tut sich mit einem streunenden, unglaublichen Hund in Arthur the King zusammen

Heutzutage gibt es keinen Mangel an Filmen mit unglaublichen Hunden in der Hauptrolle, und jetzt will Lionsgate zu diesem Kampf beitragen. Weil die Produktionsfirma den ersten Trailer für den von Mark Wahlberg geführten Arthur the King veröffentlicht hat, einen Film, in dem Wahlberg einen Abenteuerrennfahrer porträtiert, der sich während eines 10-tägigen Langstreckenrennens mit einem treuen und bemerkenswerten streunenden Hund zusammentut.

In der Handlung des Films heißt es: "Im Laufe von zehn Tagen und 435 Meilen wird eine unzerbrechliche Bindung zwischen dem Profi-Abenteuerrennfahrer Michael Light und einem kratzbürstigen Straßenhundgefährten namens Arthur geschmiedet. Basierend auf einer unglaublichen wahren Geschichte folgt Arthur the King Light, verzweifelt auf der Suche nach einer letzten Chance zu gewinnen, während er einen Sponsor davon überzeugt, ihn und ein Team von Athleten für die Adventure Racing Weltmeisterschaft in der Dominikanischen Republik zu unterstützen. Während das Team im Rennen an seine Grenzen der Ausdauer gebracht wird, definiert Arthur neu, was Sieg, Loyalität und Freundschaft wirklich bedeuten."

In dem Film sind auch Nathalie Emmanuel, Simu Liu und Ali Suliman als Athletenteam neben Wahlberg und Arthur zu sehen, und der Film hat sogar einen Auftritt des natürlich geborenen Überlebenden Bear Grylls.

Sie können sich den Trailer und das Poster für Arthur the King unten ansehen, bevor der Film am 22. Februar 2024 in die Kinos kommt.