Mark Wahlberg sorgt in "Flight Risk" für Chaos bei Michelle Dockery und Topher Grace

Wenn Sie auf der Suche nach einem spannenden und einfachen Actionfilm sind, mit dem Sie den Winter überbrücken können, haben wir vielleicht genau das Richtige für Sie. Lionsgate wird ab dem 24. Januar in den KinoFlight Risk s anlaufen und bietet eine Geschichte, in der Mark Wahlberg Michelle Dockery und Topher Grace terrorisiert, während er hoch in der Luft in einem kleinen Flugzeug sitzt und Mel Gibson vom Regiestuhl aus zuschaut.

In dem Film spielt Dockery einen Air Marshal, der damit beauftragt ist, einen von Grace gespielten Flüchtling durch die Wildnis Alaskas vor Gericht zu transportieren, aber bald bricht alles zusammen, als sich herausstellt, dass der von Wahlberg gespielte Pilot nicht der ist, für den er sich ausgibt...

Während Sie den Trailer zu Flight Risk unten sehen können, und glauben Sie mir, Sie werden ihn nicht verpassen wollen, da er zeigt, was als Wahlbergs bisher schlechtester Filmhaarschnitt in die Geschichte eingehen könnte, aber Sie können auch die offizielle Zusammenfassung unten lesen.

"In diesem spannungsgeladenen Thriller spielt der Oscar-nominierte® Mark Wahlberg (2006, Nebendarsteller, The Departed) einen Piloten, der einen Air Marshal (Michelle Dockery) transportiert, der einen Flüchtling (Topher Grace) zum Prozess begleitet. Als sie die Wildnis Alaskas durchqueren, steigen die Spannungen und das Vertrauen wird auf die Probe gestellt, denn nicht jeder an Bord ist so, wie er zu sein scheint."