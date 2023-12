Mark Wahlberg bestätigt, dass an Uncharted 2 gearbeitet wird

Im August bestätigte der Produzent Charles Roven, dass wir eine Fortsetzung des letztjährigen Films Uncharted bekommen werden, und jetzt haben wir ein kleines Update von einem seiner Stars erhalten.

Mark Wahlberg, der Victor "Sully" Sullivan in Uncharted von 2022 spielte, sagt The Direct, dass er weiß, dass an einem Drehbuch für Uncharted 2 gearbeitet wird. Es klingt sogar so, als wüsste er ein kleines bisschen darüber, was die Autoren planen, denn die Post-Credits-Szene des ersten Films diente nicht nur der Show:

"Ich habe viele verschiedene Ideen gehört. Ich weiß, dass jemand ein Drehbuch geschrieben hat, und sie arbeiten immer noch daran, und es würde darin bestehen, die ganze Zeit den Schnurrbart zu tragen. Was durchaus Sinn macht; In der letzten Szene habe ich natürlich den Schnurrbart."

Natürlich bedeutet es nicht unbedingt, dass jemand ein Drehbuch schreibt, dass ein Film gemacht wird, aber der kommerzielle Erfolg des ersten Films und die Kommentare der meisten anderen beteiligten Schlüsselpersonen lassen es so aussehen, als ob Uncharted 2 definitiv kommen wird.