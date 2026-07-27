Mark Strong hat Haare im offiziellen Neuromancer Teaser

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Ende 2026 und Anfang 2027 wird sehr dystopisch sein, zumindest was unser Fernsehen betrifft, denn wir werden nicht nur in die Welt der Replikanten und Menschen in Blade Runner 2099 zurückkehren, sondern auch dem weltweit besten Datendieb in Neuromancer folgen.

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von William Gibson aus dem Jahr 1984 folgt Neuromancer Case, einem Hacker, der Daten über den Cyberspace stiehlt, während er in einen Raubüberfall verwickelt wird, der eine riesige Konzerndynastie stürzen soll. Callum Turner spielt Case, während Mark Strong, Briana Middleton, Max Irons, Sam Woolf, Peter Sarsgaard und weitere die Besetzung bilden.

Der Teaser zeigt nicht viel von Neuromancer. Mit etwas mehr als einer Minute bekommen wir einen Vorgeschmack auf eine typisch dystopische Cyberpunk-Welt, komplett mit auffälligen Outfits, hoch aufragenden Gebäuden und einer Raumstation, die reif zum Hacken aussieht. Wir werden sicher noch mehr von der Serie sehen, bevor sie nächsten Januar veröffentlicht wird, wenn sie sich der Vielzahl von Apple-TV-Serien und -Filmen anschließt.