Mark Ruffalo unterstützt Jimmy Kimmel nach ABC-Suspendierung

Es begann mit ein paar wütenden Posts im Internet, und jetzt verbreitet es sich schnell: Menschen kündigen aus Protest ihre Disney-Abonnements. Jetzt hat Mark Ruffalo davor gewarnt, dass die Disney-Aktie noch mehr Probleme bekommen könnte, wenn Jimmy Kimmel Live! wird dauerhaft abgesetzt und fügte hinzu, dass das Unternehmen nicht als dasjenige in Erinnerung bleiben möchte, das "Amerika kaputt gemacht hat". Der Schauspieler, der vor allem als Hulk in den Marvel's Avengers-Filmen bekannt ist, teilte seine Sicht in den sozialen Medien mit, nachdem Berichte über einen Markteinbruch im Zusammenhang mit der Kontroverse berichtet worden waren. Da die Zukunft der Serie noch unklar ist, steigt der Druck auf Disney weiter. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!

Mark Ruffalo // Shutterstock