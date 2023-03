Mark Ruffalo: Marvel sollte schwitzen, weil James Gunn wirklich begabt ist

HQ

James Gunn drehte die ersten beiden Guardians of the Galaxy-Filme, bevor er von Disney rausgeworfen wurde, was ihn übrigens zu DC führte. Dort drehte er zunächst The Suicide Squad und später auch die TV-Serie Peacemaker.

Und offensichtlich kam er gut mit den DC-Bossen aus, und nachdem er zu Disney zurückgekehrt war, um Guardians of the Galaxy Vol. 3 zu machen, wurden er und Peter Safran Bosse für DC Studios, um das DC-Universum neu zu starten. Eine Person, die denkt, dass der größte Konkurrent, Marvel, Gründe hat, aufzupassen, ist Hulk-Schauspieler Mark Ruffalo.

Während seines Besuchs auf der Emerald City Comic-Con, hier ist, was Ruffalo über Ratschläge an DC zu sagen hatte:

"Ich würde sagen, stellen Sie James Gunn ein, denn niemand macht es besser. Und Marvel sollte schwitzen, denn James Gunn ist ein wirklich begabter Filmemacher und ich denke, er wird für dieses Franchise großartig sein."

Das neue DC-Universum wird mit dem Film The Flash eröffnet, der im Juni Premiere feiert. Der erste neue DC-Film von Gunn selbst ist Superman: Legacy, der im Juli 2025 Premiere feiert, wo wir auch den neuen Superman kennenlernen werden.

Glaubst du, dass Gunns DC-Universum besser sein wird als das, was Marvel derzeit macht?

Danke The Direct