Mark Ruffalo: Ich würde gerne einen Solo-Hulk-Film haben"

Seit fast 20 Jahren gab es keinen Solofilm mehrHulk. Der letzte war The Incredible Hulk von 2008, der als einer der schlechtesten Filme in der weiteren Marvel Cinematic Universe gilt und auch ein seltsames Projekt, da er Edward Norton in der Hauptrolle des Bruce Banner zeigte, ein Star, der dann durch Mark Ruffalo für The Avengers und darüber hinaus ersetzt wurde.

Warum also haben wir diesen "großen Kerl" seitdem nicht mehr in seinem eigenen Film gesehen? Ruffalo sprach kürzlich mit GQ, wo er erklärte, dass er gerne einenHulk Solofilm machen würde, aber einräumt, dass es nicht gerade etwas Leichtes ist, das zu erreichen.

"Ich würde gerne einen Solo-Hulk-Film haben. Ich weiß nicht, ob Sie die ganze Geschichte kennen, aber es ist nicht wirklich im Besitz von Marvel. Es ist eine universelle Eigenschaft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jemals dazu kommen wird. Wir reden immer wieder darüber, was es wäre. Es gibt schon so viele Hulk-Filme, dass man sich fragt, ob irgendjemand wirklich noch einen will? Aber ich würde es lieben, und ich denke, das Publikum würde es lieben, wenn wir die Nuss davon knacken könnten."

Was die Frage betrifft, wo wir Ruffalo wieder als Hulk sehen können, so wird routinemäßig gemunkelt, dass er im Juli 2026 in Spider-Man: Brand New Day auftauchen wird, aber bisher gibt es an dieser Front keine Bestätigung. Ansonsten war Ruffalo/Hulk nicht Teil der Besetzungsankündigung für Avengers: Doomsday Anfang des Jahres, aber es gibt auch Gerüchte, dass diese bestätigten Stars nur die Spitze des Eisbergs sind, also werden wir Hulk vielleicht ein paar Mal im Jahr 2026 sehen.