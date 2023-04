Mark Healey, Mitbegründer und Creative Director von Media Molecule, hat den Entwickler verlassen

HQ

Media Molecule war in der vergangenen Woche wieder in den Schlagzeilen, da der britische Entwickler erst kürzlich angekündigt hatte, die Unterstützung für den nutzergenerierten Content-Titel Dreams noch in diesem Jahr einzustellen, damit er seine Ressourcen auf ein neues Projekt konzentrieren kann.

Hinzu kommt, dass der Mitbegründer und Creative Director von Media Molecule, Mark Healey, in einem Twitter-Thread angekündigt hat, dass er den Entwickler nach 17 Jahren dort verlassen wird.

"Also, nach siebzehn unglaublichen Jahren der gemeinsamen Geburt und des Aufbaus von Media Molecule - ich habe beschlossen, dass es Zeit für mich ist, das Nest zu fliegen - die Segel zu setzen und einen neuen Kurs einzuschlagen - ist heute mein letzter Tag bei MM.

"Von LittleBigPlanet bis Dreams und darüber hinaus - ich bin stolz darauf, meinen Teil dazu beigetragen zu haben und habe das Glück, mit einigen wirklich brillanten Leuten gejammt zu haben - und eine so wunderbar talentierte Community, von der ich weiterhin ein Fan sein werde...

"... aber eine starke kosmische Brise zieht mich an und mein Piratenherz ist geweckt, ich werde nicht jünger, also werde ich mich für eine Weile den Winden meiner verschiedenen Kuriositäten hingeben und sehen, wohin sie mich führen ...

"... Also auf Neuanfänge, dem Herzen folgen und das Unbekannte erkunden - Yo ho ho und eine Flasche Rum - ich bin auf ein Piratenabenteuer! (Eine, bei der es darum geht, Spiele zu machen)."

Healey ist tatsächlich der zweite Mitbegründer von Media Molecule, der das Unternehmen im Jahr 2023 verlässt, da auch Art Director Kareem Ettouney das Unternehmen Anfang dieses Jahres verlassen hat.