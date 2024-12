Mark Hamills überraschendes Star Wars-Vorsprechen: "Wer war der Typ mit dem Bart?"

HQ

Mark Hamill, der vor allem für seine Darstellung von Luke Skywalker bekannt ist, erzählte kürzlich eine amüsante Anekdote über seine Anfänge bei Star Wars. In einem Interview im Podcast "Politickin" mit Gavin Newsom, Marshawn Lynch und Doug Hendrickson erzählte Hamill, wie er bei seinem Vorsprechen für Star Wars im Jahr 1976 nicht bemerkte, dass er sich in der Gegenwart von George Lucas befand, dem legendären Regisseur hinter dem Franchise.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Hamill noch keine Ahnung, welche Bedeutung Star Wars haben würde. Er war nur einer von vielen jungen Schauspielern, die auf eine Rolle in einem Film hofften, der unsicher schien. Während des Vorsprechens bemerkte er einen Mann mit Bart im Raum, der überhaupt nicht sprach, was ihm seltsam vorkam. Neugierig geworden, fragte Hamill einen anderen Schauspieler, wer der stille Mann sei, nur um herauszufinden, dass es sich in Wirklichkeit um George Lucas selbst handelte. Hamill hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wer Lucas war, da der Regisseur nicht mehr der bekannte Name war, der er heute ist.

Hamill gab auch zu, dass er nicht viel von dem Projekt erwartet hatte. Anfangs dachte er, es könnte nur ein weiterer Film werden, ohne zu ahnen, dass er irgendwann die Kinolandschaft verändern würde. Als er und seine Schauspielkollegen über den Film diskutierten, stellte er sogar in Frage, ob es sich um ein ernsthaftes Projekt oder eine Parodie handeln sollte. Erst später verstand er, wie bahnbrechend Star Wars war.

Rückblickend ist Hamills Geschichte eine charmante Erinnerung daran, wie sehr sich Star Wars von einem riskanten und unbekannten Unterfangen zu einem kulturellen Phänomen gewandelt hat. Trotz seiner anfänglichen Zweifel wurde Hamills Rolle als Luke Skywalker zu einer Ikone und festigte seinen Platz in der Geschichte des Films.

Glauben Sie, dass Mark Hamill nervös geworden wäre, wenn er George Lucas erkannt oder verstanden hätte, welche Auswirkungen die Filme haben würden? Was glaubst du, was dann passiert wäre?