Mark Hamills The Joker schließt sich MultiVersus an

Player First Games enthüllte einige der Änderungen, als das Team ankündigte, dass MultiVersus mit seiner offiziellen Veröffentlichung am 28. Mai wieder auftaucht. Die Entwickler haben auch neue Charaktere angeteasert, und jetzt wissen wir, wer einer von ihnen ist.

Ein neuer Trailer bestätigt, dass der Joker in die Liste von MultiVersus ' aufgenommen wird, wenn er in drei Wochen erscheint. Eine Sache, die diese Nachricht noch besser macht, ist, dass er von Mark Hamill gesprochen wird, so dass sich Fans von Rocksteadys Batman-Spielen, Batman: The Animated Series und mehr auf das ikonische Lachen und einige verrückte Einzeiler freuen können, wenn sie gegen Wonder Woman, Bugs Bunny, Harley Quinn, Arya Stark und alle anderen kämpfen, mit denen wir in der Beta spielen durften.

Wir werden einige der Dinge sehen, die der Joker kann, wenn der erste Gameplay-Trailer am Montag veröffentlicht wird. Schauen Sie sich den Cinematic-Trailer unten an, während Sie darauf warten.