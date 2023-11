Mark Hamill wird dem Joker nicht mehr seine Stimme leihen

HQ

Fans der animierten Batman-Serie und vieler anderer Werke, in denen der Dunkle Ritter eine Rolle spielt, werden vor allem mit zwei Stimmen vertraut sein. Seit einigen Jahren spielen Kevin Conroy und Mark Hamill als Batman bzw. Joker nebeneinander, aber da Conroy leider kürzlich verstorben ist, scheint diese Ära für beide Rollen nun vorbei zu sein.

In einer Rede auf der Fan Expo San Francisco am Wochenende erklärte Hamill, dass er offiziell seine Rolle als Clown-Prinz des Verbrechens aufgibt, als "Ohne Batman hat das Verbrechen keine Pointe".

Die beiden arbeiten seit 1992 zusammen und haben ihre Talente für Batman: The Animated Series, verschiedene zusätzliche animierte Batman-Filme, erschienen einander in Rocksteadys brillanter Arkham-Spieltrilogie und mehr geliehen. Es ist wirklich das Ende einer Ära, aber zumindest können wir uns auf viele andere Projekte mit Hamill als Synchronsprecher freuen, darunter die kommende Serie Masters of the Universe: Revolution: Revolution, die voraussichtlich im Januar 2024 auf Netflix debütieren wird.