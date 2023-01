Mark Hamill bezweifelt, dass er die Stimme des Jokers noch einmal spielen wird

HQ

Mark Hamill debütierte 1992 als Stimme des Jokers und ist seitdem in einer Reihe von Zeichentrickserien, Filmen und Videospielen aufgetreten. Aber nach dem tragischen Tod des Batman-Synchronsprechers Kevin Conroy, der letztes Jahr an Krebs starb, zweifelt Mark Hamill, dass er als Gothams berühmtester Bösewicht zurückkehren wird. In einem Interview mit Empire Magazine (via Screen Rant) sagte er:

"Sie riefen an und sagten: 'Sie wollen, dass du den Joker machst', und meine einzige Frage war: 'Ist Kevin Batman?' Wenn sie ja sagten, würde ich sagen: 'Ich bin dabei.' Wir waren wie Partner. Wir waren wie Laurel und Hardy. Ohne Kevin scheint es keinen Batman für mich zu geben."

Traurig natürlich, aber vollkommen verständlich. Es bleibt abzuwarten, ob er jemals zurückkehrt oder ob jemand anderes das Lachen des Jokers auf ebenso ikonische Weise aufgreifen kann.

Werden Sie Mark Hamills Joker vermissen?