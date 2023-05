Mark Hamill besitzt seinen schönen verpfuschten Kick in Die Rückkehr der Jedi-Ritter

HQ

Wenn du schon einmal auf Twitter warst, weißt du wahrscheinlich, dass eines der beliebtesten animierten GIF-Bilder, das oft verwendet wird, wenn der Kontext Star Wars Fehler ist, Mark "Luke Skywalker" Hamill ist, der am Ende des Kampfes gegen Jabba the Hut einen Feind tritt.

Der Schuss verfehlt eindeutig das Ziel, das mit einer Verzögerung reagiert, und die Fans haben dies seitdem als Force Kick bezeichnet, was sogar in der Wookieepedia erwähnt wird. Am Wochenende fragte ein Star Wars-Fan-Account auf Twitter seine Follower, ob sie sich an dem verpfuschten Tritt in Return of the Jedi stören, und erhielt eine Antwort vom Meister-Jedi Hamill selbst:

"Wie könnte sich irgendjemand an meinem weithin gefeierten, perfekt ausgeführten Force-Kick stören?! "

Wir sind hier definitiv #TeamMarkHamill, die Force Kick zeigt nur, wie großartig Luke Skywalker eigentlich ist, aber was meint ihr?