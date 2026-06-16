Mark Gordon tritt nach 22 Jahren beim Entwickler von Call of Duty Treyarch als Studioleiter von zurück

HQ

Call of Duty-Entwickler Treyarch durchlebt einige bedeutende Führungswechsel. Die gute Nachricht ist, dass dies offenbar nicht mit dem Blutbad zusammenhängt, das derzeit bei Xbox stattfindet, wo sogar der Chef von Xbox Game Studios, Craig Duncan, kürzlich zurückgetreten ist.

Um Treyarchs willen scheinen wir es mit einer Person zu tun, die einfach in den Ruhestand gehen möchte. Nach 22 Jahren im Unternehmen, in denen er den Wandel von einem multifunktionalen Studio (bekannt für Projekte wie Spider-Man-Spiele, NHL-Titel und sogar 007: Quantum of Solace) zu einem reinen Call of Duty-Blockbuster-Team, das vor allem für die Black Ops-Saga bekannt ist, beaufsichtigt wurde, wird Mark Gordon von seiner Position als Studioleiter zurücktreten.

Treyarch hat dies in einem Blogbeitrag kommentiert, in dem er erklärt: "Wir sind Mark unglaublich dankbar für seine stetige Führung und tiefe Fürsorge für das Studio, seine Kultur und seine Menschen. Marks Einfluss auf das Franchise war unermesslich, von Call of Duty 2: Big Red One und Call of Duty 3 über World at War bis hin zur gesamten Black Ops-Reihe."

Wer die Rolle des Studioleiters übernimmt, wird zwischen zwei Personen aufgeteilt, wobei Kevin Hendrickson und Yale Miller als Co-Studioleiter übernommen werden. Beide gelten als Veteranen der Franchise und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung, mit einem "Engagement für Treyarchs Kultur und kreative Ambitionen."

Es ist unklar, was Treyarch nach Black Ops 7 von 2025 als Nächstes erwartet, aber zweifellos werden wir in den nächsten ein bis zwei Jahren mehr hören.