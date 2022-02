Mark Cerny unterstützt Indie-Studio Haven bei ihrem ersten Spiel

HQ

Jade Raymond verließ Google vor über einem Jahr, um mit einigen Kollegen ein Indie-Studio zu gründen, das für Sony ein Playstation-5-Projekt umsetzt. Im Interview mit Le Devoir sprechen Raymond, Pierre-François Sapinski und Paola Jouyaux (drei der fünf GründerInnen von Haven Studios) über die gemeinsame Arbeit, bei der es sich um einen First-Person-Titel handelt.

Im Interview erfahren wir, dass dieses Game eine Online-Umgebung für PS5- und PC-Spieler errichten möchte, in der "Inklusion und Fürsorge" gefördert werden. Das Projekt fällt somit vermutlich in die Kategorie Games-as-a-Service oder Live-Service-Spiel hinein, was passen würde, da Sony in den kommenden Jahren stark auf diesen Markt abzielt.

Sony möchte, dass Haven Studios die technische Überlegenheit ihrer neuen Konsolen-Hardware demonstriert und aus diesem Grund unterstützt der PS5-Systemarchitekt Mark Cerny Haven Studios bei der Erarbeitung. Der Hardware-Designer soll "sein Fachwissen mit den Programmierern [...] teilen, um das Beste aus der Maschinerie, die unter der Motorhaube der PS5 schnurrt, herauszuholen" heißt es im Interview.

Angaben zur internen Terminplanung wurden bislang nicht getroffen, doch laut den Managern habe sich die Größe des Teams im letzten Jahr verdreifacht. In Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen "den Spielraum eines unabhängigen Publishers und die Ressourcen eines großen Studios" hat, ist das vielleicht keine Überraschung.