Marios neuer Synchronsprecher für Super Mario Bros. Wonder bestätigt

HQ

Letzte Woche dachten viele, Brian Hull würde Charles Martinet als Marios Stimme in Super Mario Bros. Wonder ersetzen, aber der Mann selbst hat dies Anfang dieser Woche bestritten. Dann, vor ein paar Tagen, hat jemand eine Liste von Synchronsprechern gepostet, die angeblich aus einer Kiosk-Demo des Spiels stammen, was viele glauben ließ, dass entweder Mick Wingert oder Kevin Afghani die neue Stimme sei. Wingert hat diese Spekulationen schnell beendet, aber der andere hat einen ganz anderen Ansatz gewählt.

Kevin Afghani bestätigt, dass er offiziell derjenige ist, der Mario und Luigi in Super Mario Bros. Wonder spricht. Sie haben wahrscheinlich noch nie seinen Namen oder auch nur seine Stimme gehört, da Afghanis IMDB-Liste ziemlich kurz ist und verrät, dass seine größte Rolle davor Arnold in Genshin Impact war. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass sowohl seine Popularität als auch sein Lebenslauf nach dieser Ankündigung explodieren werden.