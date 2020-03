Marionettenabenteuer A Juggler's Tale verhakt sich während des Spielens

2019 hat uns ein junges Indie-Team aus Deutschland ihr Spiel A Juggler's Tale vorgestellt. Das 3D-Point&Click-Adventure erzählt die Geschichte der kleinen Marionetten-Artistin Abby, die in einem Wanderzirkus gefangen gehalten wird. In der Pressemitteilung heißt es sehr schön, dass die Figur nach ihrer Flucht erkennt, dass "ihr Schicksal nicht nur in ihren eigenen Händen liegt", denn die Puppe muss in der Welt da draußen lernen zu überleben.

Das Marionettentheater greift die Fäden, an denen alle Figuren in dieser Welt hängen, thematisch im Spiel auf. Der Künstler Jack, der die Figuren mit seinen Fingern zum Leben erweckt, spielt in A Juggler's Tale beispielsweise eine große Rolle, da er als Erzähler und erhabene Instanz in die Geschehnisse miteingreift. Die Fäden werden uns auch beim Lösen von Rätseln in die Quere kommen (oder sich dabei als nützlich erweisen).

Der Titel wurde heute noch einmal formal für PC "und Konsolen" angekündigt. Auf welcher Xbox oder Playstation das Game am Ende läuft, wissen die Entwickler aus Baden-Württemberg noch nicht - es wurde aber bereits ein Switch-Port festgesetzt. 2021 sollen wir Abby auf ihrer nur etwa zweistündigen Reise begleiten können.