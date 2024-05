Mario wirft im Launch-Trailer für Paper Mario: The Thousand Year Door

HQ

Paper Mario: The Thousand Year Door erscheint morgen, am 23. Mai. Es haucht einem klassischen Mario-Titel neues Leben ein und folgt einer 2D-Version unseres geliebten Klempners, der versucht, die sieben Kristallsterne aufzuspüren, die zum Öffnen der Tausendjährigen Tür benötigt werden.

Wie Sie im Launch-Trailer unten sehen können, hat die Grafik hier ein großes Upgrade erhalten, und wir bekommen einen guten Blick auf sie während der vielen Kampfszenen, die in den 90 Sekunden Filmmaterial gezeigt werden. Von Geistern über Riesenkalmare bis hin zu riesigen Sammlungen seltsamer Kreaturen gibt es viele interessante Feinde, die du in Paper Mario: The Thousand Year Door bekämpfen kannst.

Und Mario hat auch viele Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Der Launch-Trailer zeigt auch eine ganze Reihe von Marios Spezialbewegungen, die du mit jedem gesammelten Kristallstern erhältst. Wenn Sie bei Paper Mario: The Thousand Year Door unschlüssig sind, können Sie sich auch unsere Rezension vor der Veröffentlichung ansehen.