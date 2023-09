Mario vs. Donkey Kong kehrt mit einer komplett originellen Neuerscheinung zurück

Die Realität überwiegt immer alle Gerüchte über Nintendo Direct-Ankündigungen. Alle erwarteten einen neuen Donkey Kong-Hauptteil, aber stattdessen fanden wir heraus, dass Donkey Kong zurückkehren würde... mit Mario in der Hand.

Mario vs. Donkey Kong ist ein völlig originelles Abenteuer, das sich jedoch an den gleichnamigen Titeln für Game Boy Advance und Mario vs. Donkey Kong: The Tipping Star für Nintendo 3Ds und Wii U orientiert.

Donkey Kong: The Tipping Star für Nintendo 3Ds und Wii U. Was uns diese Ankündigung deutlich gemacht hat (neben dem unterhaltsamen Gameplay), ist, dass Nintendo die 2D-Side-Scrolling-Folgen nicht vergessen hat und dass diese Mario vs. Donkey Kong nur 4 Monate nach der Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder erscheinen wird. Mario vs. Donkey Kong erscheint am 16. Februar exklusiv für Nintendo Switch, und Sie können bereits den vollständigen Trailer unten sehen.