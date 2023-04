Mario verkauft sich in Großbritannien nach der Veröffentlichung des Illumination-Films

HQ

Während es ziemlich üblich ist, Mario Kart 8: Deluxe in den wöchentlichen Box-Verkaufscharts für Großbritannien zu sehen, da der Titel im Wesentlichen Switch's exklusives Äquivalent zu FIFA oder Call of Duty ist, wenn es um physische Spieleverkäufe geht, nach der Veröffentlichung von Illumination's rekordverdächtiger Animationsfilm, Mario als Ganzes ist in den Box-Charts nach oben gesprungen.

Wie von Gamesindustry.biz berichtet, befinden sich derzeit drei Mario-Spiele in den Top-Ten-Charts, wobei diese Mario Kart 8: Deluxe auf Platz 2, Super Mario Odyssey auf Platz 5 und New Super Mario Bros. U Deluxe auf Platz 10 sind. Während Mario Kart nur um ein paar Plätze gestiegen ist, ist Odyssey um fünf Plätze und Mario Bros. U Deluxe um sieben Plätze gestiegen.

Was den Rest des Diagramms betrifft, so ist es so ziemlich wie erwartet, mit FIFA 23 an der Spitze, Resident Evil 4 an dritter Stelle, Hogwarts Legacy an vierter Stelle, God of War: Ragnarök an sechster Stelle, Gran Turismo 7 an siebter Stelle, Call of Duty: Modern Warfare II auf Platz acht und Minecraft auf Switch auf Platz neun.

Haben Sie ein neues Mario-Spiel in die Hand genommen, nachdem Sie den neuesten Film gesehen haben?