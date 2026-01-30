Mario und Sonic wechseln die Spiele, und das Ergebnis ist unerwartet aufschlussreich

HQ

Wer besser ist, Mario oder Sonic, ist seit 35 Jahren ein heißes Thema, obwohl die Debatte sich beruhigte, als Sega die Dreamcast vorzeitig eingestellt hat. Die beiden Maskottchen repräsentieren sehr unterschiedliche Arten von Plattformspielen, und genau das macht ein neues Video so interessant.

Der YouTube-Kanal Sonic Beyond hat eine bisher unveröffentlichte Version eines neuen Mods verwendet, um Mario und Sonic die Spiele des anderen ausprobieren zu lassen, wobei Sonic in Super Mario 64 auftritt und Mario als Gast Sonic Adventure auftritt. Beide Charaktere behalten ihre jeweiligen Bewegungsmuster bei, und das Ergebnis ist sowohl unterhaltsam als auch sehr interessant.

Insbesondere Marios Besuch in Sonics Welt zeigt die Herausforderung für das Sonic Team. Die Welten des Igels sind riesig, aber wie wir wissen, fühlen sie sich beim Durchspielen nicht übermäßig groß an. Für Sonic ist es leicht, Super Mario 64 zu überstürzen, während Mario offensichtlich deutlich schlanker sein wird als Luigi, wenn er mit Sonic Adventure fertig ist.

Sehen Sie sich das Video unten an: