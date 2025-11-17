Mario und Luigi werden das Sandkönigreich in The Super Mario Galaxy Movie besuchen

HQ

Nachdem sie alles bis zur Enthüllung des Titels im August sehr geheim gehalten haben, haben Nintendo und Illumination den Hype um The Super Mario Galaxy Movie nun wirklich erhöht. Nur eine Woche nach dem ersten richtigen Trailer haben sie nun ein neues Filmposter auf Instagram gepostet.

Jetzt bekommen wir einen besseren Blick auf eine Welt, die eindeutig dem Sandkönigreich aus Super Mario Odyssey ähnelt, was bedeutet, dass die Super Mario Galaxy -Titel nicht die einzigen sind, die Marios neues Abenteuer inspiriert haben. Wir freuen uns darauf, bei der Premiere am 3. April mehr zu erfahren, aber bis dahin könnt ihr euch das neue Poster unten ansehen.