Mario Tennis Fever Leitfaden: Welche Charaktere und Rackets sind am besten und wie man sie freischaltet

Obwohl es nicht das gleiche Fieber wie die vorherigen Teile zu verursachen scheint, erschien Mario Tennis Fever auf der Nintendo Switch 2 mit hübscher Grafik, die eine riesige Sammlung von Charakteren und Fever-Rackets auf den Bildschirm bringt. Diese neuen Elemente sind echte Spielveränderer, und wenn du online spielst, wirst du feststellen, dass fast immer diejenigen mit den besten Spezialschläger sind – vorausgesetzt, sie wissen, wie man sie benutzt – die die Matches gewinnen.

Aber wie schaltet man alle Schläger in Mario Tennis Fever frei, damit man die besten nutzen kann? Und wie bekommt man die Charaktere mit den besten Werten? Das Spiel teilt es dir mit, Match für Match, und du kannst auch im Belohnungsmenü nachsehen, aber hier sind die vollständigen Listen der notwendigen Erfolge zusammen mit unseren Empfehlungen.

Wie man alle Charaktere in Mario Tennis Fever freischaltet

Mario Tennis Fever hat 38 (!) spielbare Charaktere, die größte Auswahl in der Geschichte der Serie. Die ersten 18 sind standardmäßig verfügbar, während die restlichen 20 Freischaltbedingungen haben. Nämlich in der Reihenfolge der Liste und entsprechend dem Spielstil:

Mario (Allround)

Luigi (Allrounder)

Pfirsich (Technik)

Daisy (Allround)

Rosalina (Tricky)

Pauline (Speedy)

Wario (Mächtig)

Waluigi (Verteidigung)

Toad (Speed)

Toadette (Technik)

Luma (zwei Farben) (Technisch): Spiel 15 Tennismatches, um das Super Mario Bros.-Filmdesign freizuschalten.

Yoshi (Speedy) (acht Farben: 25, 60, 80 Matches, S in 2P Score Attack, S in 4P Score Attack, S in Piranha Plant Challenge, S in Auto Tennis).

Bowser (Mächtig)

Bowser Jr. (Tricky)

Donkey Kong (Mächtig)

Buh (Tricky)

Shy Guy (Technisch) (sieben Farben: 35, 65, 85, 100 Matches, spielt Einzelring Shot, spielt Doppel Ring Shot).

Koopa (Speedy) (vier Farben: 45, 70, 90 Matches)

Kamek (Tricky): Spiel 1 Tennismatch.

Spike (Power): Spiele 5 Tennismatches.

Diddy Kong (Speedy): Spiele 10 Tennisspiele.

Chain Chomp (Power): Spiele 20 Tennisspiele.

Birdo (Allround): Spiele 30 Tennisspiele.

Koopa Paratroopa (Technisch) (vier Farben: 40, 75, 95 Streichhölzer).

Petey Piranha (Kraftvoll): Spiele 50 Tennisspiele.

Piranha-Pflanze (Knifflig): Schließe die Piranha-Pflanzen-Herausforderung auf dem Fortgeschrittenen-Schwierigkeitsgrad (Punkte-Herausforderungen) ab.

Boom Boom (Verteidigung): Erreiche die Spitze des Turms der Entschlossenheit (Testtürme).

Blooper (Knifflig): Complete Ring Shot (4 Spieler) auf fortgeschrittenem Schwierigkeitsgrad (Punkte-Herausforderungen).

Dry Bowser (Defensiv): Erreiche die Spitze des Turms der Täuschung (Trial Towers).

Dry Bones (Knifflig): Abschließendes Auto Tennis auf fortgeschrittenem Schwierigkeitsgrad (Punkte-Herausforderungen).

Baby Mario (Allround): Gewinne das Mushroom Cup Einzelturnier.

Baby Luigi (Allround): Gewinne das Mushroom Cup Doppelturnier.

Baby Peach (Technisch: Gewinn des Flower Cup Einzelturniers.

Wiggler (Defensiv): Schließe den Ring Shot (2 Spieler) auf fortgeschrittenem Schwierigkeitsgrad (Punkte-Herausforderungen) ab.

Nabbit (Speedy): Gewinne das Flower Cup Doppelturnier.

Goomba (Allround): Erreiche die Spitze des Turms des Wachstums (Testtürme).

Baby Wario (Kraftvoll): Gewinnt das Einzelturnier im Star Cup.

Baby Waluigi (Defensive): Gewinne das Star Cup Doppelturnier.



Wer ist der beste Charakter in Mario Tennis Fever ?

Bis wir ein paar Wochen kompetitives Online-Spiel hatten, werden wir keine vollständige Liste nach Stufen erstellen, aber wir können Ihnen einige erste Empfehlungen geben. Im Moment haben wir Pauline als unsere Main, die unfehlbar und vielseitig in ihrer Geschwindigkeit ist, auch wenn sie beim Return ziemlich schwach ist. Wir hatten auch sehr gute Ergebnisse mit Rosalinas Lob-Effekten und ihren hohen, aber ausgewogenen Werten. Schließlich verwirrt Boos maximaler Effekt die Gegner stark, selbst bei schwachen Aufschlägen.

Im Moment würden wir sagen, dass diese drei die zuverlässigsten Charaktere sind, aber probiere auch Koopa oder Koopa Paratroopa und Piranha Plant, um alle unmöglichen Bälle zu erreichen.

Wie man alle Fever-Rackets in Mario Tennis Fever freischaltet

Es gibt 30 Fever-Schläger, und die ersten sechs sind standardmäßig verfügbar. So bekommst du den Rest, von dem einige auf dem Spielfeld unglaublich entscheidend sind:



Persönlicher Schläger

Flammenschläger

Eisschläger

Blitzschläger

Ty-foo-Racket

Mud Racket

Mini-Pilz-Racket: Erledige den nächsten Teil der Geschichte: JV-Klasse.

Feuerbar-Schläger: Beende den nächsten Teil der Geschichte: Rang E.

Eisblumen-Schläger: Beende den nächsten Teil der Geschichte: Rang D.

Star Racket: Beenden Sie den nächsten Teil der Geschichte: Rang C.

Tornado-Racket: Beenden Sie den nächsten Teil der Geschichte: Rang B.

Pokey Racket: Schließen Sie den nächsten Teil der Geschichte ab: Rang A.

Schattenschläger: Spiele 2 Tennisspiele.

Feuerbarriere-Schläger: Spiele 4 Tennisspiele.

Freezing Racket: Spiele 6 Tennisspiele.

Amp Schläger: Spiele 8 Tennisspiele.

Swerve-Schläger: Spiele 12 Tennisspiele.

Tintenschläger: Spiele 14 Tennisspiele.

Bananen-Schläger: Spiele 16 Tennisspiele.

Volcano Racket: Spiele 18 Tennisspiele.

Ghost Racket: Spiele 22 Tennisspiele.

Golden Dash Schläger: Spiele 24 Tennisspiele.

Chargin' Chuck Racket: Spiele 26 Tennisspiele.

Spiny Racket: Spielen Sie 28 Tennisspiele.

Magic Racket: Spiele 32 Tennisspiele.

Bullet Bill Racket: Spielt 34 Tennisspiele.

Thwomp Racket: Spiele 36 Tennisspiele.

Shova-Schläger: Spiele 38 Tennisspiele.

Metallschläger: Spiele 42 Tennisspiele.

? Blockschläger: Besorge alle anderen Schläger.



Was ist das beste Fieberracket in Mario Tennis Fever ?

Das hängt stark von deinem Spielstil ab (und das gilt auch für die Charaktere), aber momentan sehen wir mit einigen Standardschlägern bessere Ergebnisse, wie dem Eisschläger mit seinem Eisbahn-Effekt oder dem Schlammschläger für Drop Shots. Von den fortschrittlicheren Schlägern finden wir den Amp-Schläger strategisch am interessantesten und am spaßigsten. Wenn du die Sparkies über das gegnerische Spielfeld legst, erstellst du eine unüberwindbare Barriere, um die Bälle auf die andere Seite zu schlagen. Unser Favorit und in diesen frühen Tagen am häufigsten genutzten ist jedoch der Shova-Schläger, der zwar nicht der spektakulärste ist, aber den Gegner zurückdrängt, wenn er versucht, den Schlag zurückzuspielen, wodurch er sehr anfällig für Dropshots oder Annäherungen am Netz ist.

Allerdings sehen wir in den A-Rängen der Qualifikationen viele Spieler mit dem Spiny Racket, besonders Koopas und Koopa Paratroopas. Es ist eine angenehme Belästigung für den Gegner, behindert seine Bewegungsfreiheit auf dem Spielfeld stark und raubt ihm Energie.

Wie man alle Plätze in Mario Tennis Fever freischaltet