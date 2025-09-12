Mario Tennis Fever für Nintendo Switch 2 angekündigt, es sieht toll aus

HQ

Ein neues Mario Tennis-Spiel wurde für Nintendo Switch 2 angekündigt. Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums (etwas später, da es am 12. Februar 2026 erscheint) sieht Mario Tennis Fever wie eine Rückkehr zur Form der Serie aus und setzt fort und verbessert das, was Mario Tennis Aces im Jahr 2018 erreicht hat.

Das Spiel wird 38 spielbare Charaktere haben, die meisten aller Mario Tennis-Spiele, und 30 "Fieberschläger", die besondere Fähigkeiten verleihen, was bedeutet, dass es mehr strategische Optionen geben wird, um die Online-Modi, einschließlich Ranglisten, zu bewältigen.

Es wird viele Spielmodi geben, darunter den Prüfungsturm-Modus für eine ernsthaftere Herausforderung, gemischte Modi mit verrückten Regeln und ein neues Abenteuer, das zurückkehrt, diesmal nur mit Baby-Charakteren. Und wie in Mario Tennis Aces für Switch wird es eine Bewegungssteuerung geben.

Bist du schon gespannt auf Mario Tennis Fever? Es startet am 12. Februar 2026.