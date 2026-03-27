Mario Tennis Fever bekommt ein großes Update

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Letzten Monat erschien Mario Tennis Fever, das ein lockeres, aber tiefgründiges Tennis-Gameplay bot, mit Regeln, die vom Simulator-ähnlichen Realismus entfernt sind. Seitdem spielen die Spieler das Spiel ausgiebig, und Nintendo hat Feedback über soziale Medien angehört und Zugang zu einer Fülle von Statistiken erhalten, die er nun nutzt, um ein neues großes Update zu veröffentlichen.

Version 1.0.2 bietet natürlich die üblichen Bugfixes und einige Optimierungen, aber vielleicht ist die interessanteste Änderung, dass die Charaktere und Rackets neu ausbalanciert wurden. Der fast spielentscheidende Inky Racket ist jetzt besser zu handhaben, während der Golden Dash Schläger nicht mehr so lange aktiv ist wie zuvor.

Zu den geänderten Charakteren gehört Diddy Kong, der jetzt härter schlägt, während Dry Bones besser zielen kann. Sehen Sie sich unten die vollständige Liste an:

Änderungen an den Zeichenspezifikationen

Diddy Kong – Erhöhte die Stärke von Schlägen und Aufschlägen leicht.

Trockene Knochen – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas erhöht. Es hat die Möglichkeit, auf die Seitenlinie zu zielen, etwas erhöht.

Baby Peach – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas erhöht.

Toad – Die Entfernung, von der aus der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas erhöht.

Schüchterner Typ – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas erhöht.

Donkey Kong – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas verkürzt. So fängst du beim Fahren etwas später an, wenn du dich bewegst.

Die Bewegung erstreckte sich beim Bewegen nach links oder rechts deutlich über den Bereich der Treffererkennung hinaus, daher wurde seine Bewegung angepasst.

Petey Piranha – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas verkürzt. So fängst du beim Fahren etwas später an, wenn du dich bewegst.

Rosalina – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas verkürzt.

Wiggler – Die Entfernung, von der der Ball stabil zurückgeschlagen werden kann, wurde etwas verkürzt.

Änderungen an den Fever-Schläger-Spezifikationen

Golden Dash Schläger – Die Wirkungsdauer wurde von 12 Sekunden auf 8 Sekunden verkürzt. Metallschläger – Die Effektzeit wurde von 10 auf 8 Sekunden verkürzt. Solange der Effekt aktiv ist, kannst du nun Spinies aus dem Spiny Racket besiegen.

Star Racket – Der Effektzeitraum wurde von 10 Sekunden auf 8 Sekunden verkürzt. Solange der Effekt aktiv ist, kannst du nun Spinies aus dem Spiny Racket besiegen.

Magic Racket – Die Wirkungsdauer wurde von 15 auf 12 Sekunden verkürzt. Wenn der Schläger bereits eine Bratpfanne ist, wird die Bewegung, sich in eine Bratpfanne zu verwandeln, nicht mehr stattfinden. (Du nimmst trotzdem Schaden an deinen HP.)

Ghost Racket – Die Effektzeit wurde von 15 auf 12 Sekunden verkürzt. Bei Lobs wurde die Zeit, bis sie verschwindet, um 0,5 Sekunden verlängert, sodass man etwas mehr Zeit hat, die Flugbahn des Schlages zu sehen.

Tintenschläger – Die Zeit von dem Zeitpunkt, an dem die Tinte auf den Bildschirm kommt, bis sie zu tropfen beginnt, wurde halbiert.

Veränderungen im Schussverhalten



Ich habe eine Anpassung vorgenommen, sodass Rutschen und Springen nicht mehr auftreten, wenn man eine Ladungsabbruch ausführt. (Das Verhalten bleibt jedoch dasselbe wie bei Version 1.0.1 für Multiball.)



Weitere Änderungen