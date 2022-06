HQ

Das letzte Mario Strikers-Spiel ist schon eine Ewigkeit her. Es wurd wirklich Zeit, dass Mario, Luigi und Peach wieder ihre Fussballschuhe auspacken und endlich sind Nintendo und Next Level Games mit Mario Strikers: Battle League Football zurück. Das Spiel übernimmt das Gameplay der Vorgänger und verbessert es mit neuen Features, wie etwa einem vollwertigen Online-Modus.

HQ

Mario Strikers ist die kleinere Variante von Fussball. Jedes Team besteht aus vier Spieler*innen mit jeweils einer/einem Kapitän*in. Mit diesen Spieler*innen aus dem Mario-Universum treten wir dann in verschiedenen Turnieren und Matches an. In einem Mario-Spiel werden natürlich nicht stumpf die Fussball-Regeln befolgt, denn es gibt Fragezeichen-Blöcke mit nützlichen Power-Ups, wie die Hyper-Strikes, mit denen wir visuell sehr reizvolle und sehr mächtige Angriffe aufs gegnerische Tor ausführen können. Das Spiel ist schnell und gönnt uns keine Pause - besonders in den kompakten Arenen, in denen wir uns manchmal mit ausgefahrenen Ellenbogen Platz schaffen müssen.

Das Spiel unterscheidet sich bei den Feinheiten dann doch sehr von den Vorgängern. Darunter die erwähnten Power-Ups, wie Pilze, die einen Geschwindigkeits-Boost geben oder Sterne, die kurz immun gegen Fouls machen. Wir müssen ausweichen, Rempler aufladen und gutes Timing bei Ballkontakt wird mit härteren, schnelleren Schüssen belohnt, die kaum zu stoppen sind. Battle League Football ist deutlich komplexer als die Vorgänger und die neuen Mechaniken erfordern viel Übung.

Werbung:

Und wir können unsere Spieler*innen jetzt ausrüsten und diese Ausrüstung hat Einfluss auf die Grundwerte jedes Charakteres (Bowser bekommt zB. mit den Kanonenstiefeln einen besseren Schuss). Das System ist anfangs verwirrend, aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kreieren wir mit Leichtigkeit Mannschaften mit besonderem Fokus oder ein Team aus echten Allroundern. Ein schönes neues Feature, das für zusätzliche Spieltiefe sorgt, ohne das Spiel unnötig kompliziert zu machen. Wenn ihr euer Team zusammengestellt habt, dann geht es entweder mit Online-Matches weiter oder ihr kämpft in den Cup Battles gegen drei K.I.-Teams - eine gute Möglichkeit sich mit dem Spiel vertraut zu machen. Die Münzen die wir hier verdienen, können dann für neue Ausrüstung ausgeben werden.

.

Werbung:

Die neuen Features sind toll, aber das Gameplay hat auch seine Probleme. Wer nicht online spielen will, den trifft die Rache der künstlichen Intelligenz Auf den niedrigen Schwierigkeitsstufen sind die Gegner keine Herausforderung und ihr macht locker über 20 Tore in einem Turnier. Das macht für kurze Zeit Spaß, aber dann wird es öde. Dafür sind ja auch die höheren Schwierigkeitsgrade da, aber hier legt die K.I. eine ordentliche Schippe drauf und wischt mit euch den Boden auf. Es gibt keine sanfte Lernkurve - das Spiel kennt keinen Mittelweg zwischen „zu leicht" oder „zu schwer". Die gegnerische Mannschaft ist ein gut geöltes Team, während die eigenen Teamkameraden kaum die Grundlagen von Fussball verstehen. Es ist frustrierend.

Neben der Auswahl der Spieler*innen und der jeweiligen Ausrüstung sind die Optionen recht dünn. Jedes Turnier besteht immer aus vier Teams - es gibt keine Möglichkeit eigene Turniere zu erstellen. Das ist wirklich schade und die Cup Battles sind nicht unbedingt lang und es gibt nur sechs pro Schwierigkeitsgrad.

In diese Bresche soll der Online-Modus springen. Hier könnt ihr Spieler*innen mit ähnlichen Fähigkeiten finden oder Teams bilden. Es gibt Quick-Matches oder die Strikers Cup-Liga und ihr dürft sogar eigene Klubs gründen. Aber das Gameplay wird leider von Lags geplagt und es wurden sogar Spiele abgebrochen, weil die Verbindung nicht stabil war. Wenn es funktioniert ist es toll, aber das ist keine Entschuldigung für die sehr dünnen Einzelspieler-Inhalte und lokalen Optionen des Spiels.

Werbung:

Versteht mich bitte nicht falsch - ich liebe das schnelle, flüssige Gameplay von Mario Strikers: Battle League Football. Ich liebe die Anpassungsoptionen und die Möglichkeit Teams mit besonderem Fokus aufstellen zu können. Das Spiel ist optisch sehr ansprechend und hat das Konzept dieser fantastischen Reihe modernisiert, aber es hat eben auch seine Probleme. Wenn ihr Fussball, Strassenfussball und Online-Matches mögt, dann ist Mario Strikers: Battle League Football vermutlich genau das richtige Spiel für euch. Aber wenn ihr diesen Sport nicht von ganzen Herzen liebt, dann dürfte der Spielspaß und die Begeisterung für das interessante Konzept leider recht schnell nachlassen.