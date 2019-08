Mario & Sonics bei den Olympischen Spiele 2020 erhält Retro-Events in 2D

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 ist ein modernes Spiel mit hübscher 3D-Grafik, doch Sega plant eine kleine Überraschung für ihre langjährigen Fans. Sobald der Titel am 8. November in Europa auf dem Nintendo-Hybriden erscheint, werden wir nämlich auch in klassischen 2D-Events eintauchen können. Der Entwickler kündigte zehn dieser Sportdisziplinen in Retro-Optik bereits an:



Sprint (100 Meter)

Tauchen (10 Meter)

Hürdenlauf (400 Meter)

Gymnastik - Vault

Judo

Kajak Solo (1000 Meter)

Weitsprung

Marathon

Trapschießen

Volleyball



Auf einigen neuen Bildern könnt ihr euch bereits auf die nostalgische Zeitreise begeben, die Mario & Sonic in einem ganz anderen Licht erstrahlen lassen. All diese Disziplinen sind übrigens Ereignisse der Olympischen Sommerspiele, die 1964 in Tokyo ausgetragen wurden. Mehr Infos zum Game findet ihr in unserem Vorschautext, für den wir uns vor ein paar Wochen ordentlich abgeschwitzt haben.