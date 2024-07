Mario & Sonic wird es bei den Olympischen Spielen nicht mehr geben

HQ

Die Olympischen Spiele in Frankreich sind in vollem Gange und einige warten vielleicht auf einen Mario & Sonic at the Olympic Games Titel. Leider ist das Warten vergeblich, da die Serie abgesetzt wurde.

Das letzte Spiel der Serie war somit dasjenige, das im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Tokio veröffentlicht wurde. Das sagt auch Lee Cocker, der an allen Spielen der Serie mitgearbeitet hat, auch bei X. Es ist übrigens die erste Olympiade seit 30 Jahren, bei denen es kein Spiel für Konsolen geben wird.