Mario + Rabbids: Sparks of Hopes Turm des Schicksals DLC kommt nächste Woche

Ubisoft hat angekündigt, dass nächste Woche der Starttermin für den ersten Mario + Rabbids: Sparks of Hope DLC markiert wird. Bekannt als Tower of Doooom, soll die erste Reihe von Post-Launch-Inhalten "hochstrategische Schlachten" bieten, aber was die Entwicklung dieser in der Praxis betrifft, war Ubisoft bisher ziemlich schmallippig.

Und obwohl der DLC am 2. März erscheint, haben wir immer noch keinen richtigen Trailer dafür. Alles, was wir tun müssen, ist der zusätzliche kurze Social-Media-Teaser, der unten zu finden ist.

Was wir wissen, ist, dass Tower of Doooom exklusiv für Season Pass des Spiels sein wird, was bedeutet, dass Sie das greifen müssen, wenn Sie den Inhalt ausprobieren möchten.