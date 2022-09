Mario + Rabbids: Sparks of Hope hat mehr Mario-Charme und weniger gedrehte Strategie

HQ

Vor ein paar Monaten hatte ich die Gelegenheit, mir ein paar Mario + Rabbids: Sparks of Hope-Gameplay anzusehen und sogar mit Creative Director Davide Soliani zu sprechen, um alles darüber zu erfahren, was diese Fortsetzung so einzigartig macht. Seit diesem Tag (naja... da das Spiel wahrheitsgemäß enthüllt wurde), war ich von diesem Titel fasziniert und unglaublich aufgeregt, weil es schien, als hätte Ubisoft das Original betrachtet und sich wirklich darauf konzentriert, die langsameren und weniger ansprechenden Teile des Gameplays zu verbessern und zu iterieren. Natürlich war das alles nur ein spekulativer Gedanke, oder besser gesagt, es war, denn jetzt, da ich die Gelegenheit hatte, ein paar Level für ein paar Stunden durchzuspielen, kann ich hinzufügen, dass sich dies zu einer sehr beeindruckenden Erfahrung entwickelt.

Bevor ich in das Gameplay eintauche, lassen Sie uns zunächst über den Ton sprechen. Wie das Original Mario + Rabbids Kingdom Battle hat Sparks of Hope diese wunderbare Kombination aus Mario-Charme und Heldentum sowie Rabbids Humor und Chaos. Die auf dem Pilzkönigreich basierenden Helden und Charaktere werden alle wieder einmal brillant und perfekt angeboten, und dies alles wird durch die Rückkehr der Macho-Rabbids Mario, der endlos lustigen Rabbids Peach und der verschiedenen anderen neuen und wiederkehrenden Gesichter aus dieser Ubisoft-zentrierten IP unterstützt. Wenn überhaupt, fühlt es sich oft so an, als hätte Ubisoft ein bisschen mehr kreative Freiheit in der Art und Weise erhalten, wie sie jeden Charakter präsentieren, da sich das Charisma jedes Einzelnen tiefer und breiter anfühlt als im ersten Spiel.

Diese Art von kreativer Freiheit ist auch im Gameplay an so ziemlich jeder Ecke zu sehen. Der Kampf ist ein völlig anderes Biest als zuvor, und dazu komme ich bald, aber wenn man sich nur das Weltdesign und die Art und Weise ansieht, wie man es erkunden kann, fühlt sich Sparks of Hope bereits mehr wie ein Mario-Spiel an als sein Vorgänger. Jeder Planet wurde fast wie in Super Mario Galaxy serviert (wenn auch als horizontale Ebene und nicht als sphärische). Sie können herumwandern, wie Sie es für richtig halten, die Macken jedes Ortes erkunden und nach Geheimnissen und Leckereien suchen, die abseits der ausgetretenen Pfade liegen und vor dem unmittelbaren Anblick verborgen sind, die Überlieferungen oder hilfreiche Gegenstände bieten, die in den Kampf gebracht oder verwendet werden können, um Helden oder Sparks aufzuleveln. Es gibt auch neue Charaktere, die Sie hier treffen können, von denen viele Nebenquests und andere Aktivitäten haben, die Sie abschließen müssen, alle neben umherstreifenden Feinden, die, wenn sie sich mit ihnen beschäftigen, es Ihnen ermöglichen, in ein Kampfszenario einzutreten.

Und hier kommt der nächste Großteil der Änderungen zum Tragen, denn im Gegensatz zu Kingdom Battle und seinem unglaublich starren rundenbasierten Strategiekampfsystem sind Sie hier viel offener, um Schlachten so anzugehen, wie es Ihnen passt. Innerhalb eines Zuges hat jeder Charakter einen bestimmten Bereich, in dem er sich bewegen kann, und Sie können dies frei tun, ohne sich um Rasterflächen kümmern zu müssen. Sie können diese Reichweite auch mit Teamsprüngen, Rohren, Tunneln usw. erweitern, was bedeutet, dass Sie das Schlachtfeld wirklich auf eine Weise überqueren können, die zuvor nicht verfügbar war. Hinzu kommt, dass Sie die Möglichkeit haben, mit bestimmten Feinden zu interagieren, zum Beispiel Bob-ombs, die jetzt innerhalb eines einzigen Charakterzugs mit Slide-Tackles bekämpft und dann aufgenommen und auf Feinde geworfen werden können, und all dies geschieht, ohne überhaupt daran zu denken, Aktionspunkte zu verwenden, um einen Gegner tatsächlich anzugreifen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, zwei, oft offensive, Züge zu verwenden. Es könnte einfach sein, einen Feind mit deiner Waffe anzugreifen, oder es könnte eine Spezialfähigkeit oder die Fähigkeit der neu hinzugefügten Sparks verwenden. Diese entzückenden Kombinationen aus Lumas und Rabbids ermöglichen es deinen Helden, neue Moves zu verwenden, die elementar aufgeladen sind, zum Beispiel Feuerangriffe oder Wasserangriffe. Sie eignen sich hervorragend, um gesunde Feinde auszuschalten, die eine gewisse Schwäche gegen ein Element haben, und bieten Ihrem Helden auch einen gewissen Widerstand gegen Angriffe, die dem Elementartyp dieser Sparks entsprechen. Und Sie fragen sich vielleicht, wie Sie wissen können, welcher Spark am besten in die Schlacht zieht, bevor dieses Kampfszenario beginnt? Die Tacticam Pre-Battle-Phase, in der du Beep-O verwenden kannst, um Feinde zu studieren, wurde erweitert, so dass du deine Team- oder Spark-Kombination ändern kannst, bevor du in das Wesentliche des Kampfes einsteigst.

Während sich die zurückkehrenden Charaktere alle ähnlich spielen, hatte ich die Gelegenheit, mit ein paar der neuen Gesichter zu spielen: Edge und Rabbids Rosalina. Letztere ist ein fantastischer Charakter, wenn es um Humor und ihre Präsenz auf dem Bildschirm in Zwischensequenzen und so weiter geht, aber im tatsächlichen Kampf spielt er sich eher einem typischen Helden. Sie hat eine Mehrschuss-Primärwaffe und kann dann eine spezielle Bewegung verwenden, um Angriffe oder Bewegungen von Feinden für ein paar Runden im Wesentlichen zu neutralisieren. Sie spielt eine vorsichtigere und sicherere Rolle als Rabbids Mario, der es vorzieht, in die Hitze des Gefechts zu geraten und seine Fäuste sprechen zu lassen. Und zu diesem Thema haben wir Edge, die stachelhaarige Heldin, die ein Schwert trägt, das Final Fantasy's Cloud eifersüchtig machen würde. Sie kämpft, indem sie dieses Schwert auf Feinde schleudert, und kann sich dann auch auf der Stelle drehen, um Feinde anzugreifen, die sich in ihrer Nähe bewegen, wenn sie ihren Spezialzug benutzt. Edge fühlt sich ziemlich mächtig und fähig an, und die Art von Charakter, die man in einem Team mit Rabbids Rosalina haben möchte, da sie eine panzerische, aggressive Präsenz in den Kampf bringt.

Wenn man sich die Progression ansieht, kommt dies auch auf verschiedene Arten. Die Fähigkeitsbäume für jeden Charakter sind zurück, aber dies wurde mit Fähigkeitspunkten verschärft, die durch Aufleveln erworben werden (wobei Erfahrung aus Kämpfen verdient wird), und Fähigkeitspunkte, die einem Upgrade entsprechen - anstatt das System von Kingdom Battle, eine Reihe von Machtkugeln erwerben zu müssen, um ein einzelnes Upgrade kaufen zu können. Darüber hinaus kannst du Funken aufleveln, indem du Stern-Bits ausgibst, die durch Erkundung gefunden wurden, und Feinde im Kampf besiegt, um die Effektivität der Fähigkeiten jedes Funken zu verbessern. Und natürlich gibt es Münzen, die man auf dem Weg abholen kann, mit denen man Gegenstände wie Pilze im Laden kaufen kann, um den Kampf zugänglicher zu machen - ich würde empfehlen, dies zu tun, da einige Bosskämpfe mehrere Phasen haben und erfordern, dass Sie sehr strategisch mit Ihren Aktionen umgehen.

Im Allgemeinen fiel es mir sehr schwer, Mario + Rabbids: Sparks of Hope von dem, was ich sah, nicht zu mögen. Es hat ein erweitertes und verbessertes Kampfsystem gegenüber dem Original und dann ein verstärktes Erkundungsangebot, das es durch und durch wie ein erstklassiges Mario-Spiel fühlen lässt. Dies sieht nicht mehr aus und spielt sich nicht mehr wie ein rundenbasiertes Strategiespiel. Nein, dies ist fast ein 3D-Mario-Plattformtitel mit Strategieelementen, und das alles ist so gemacht, dass es fesselnd und charmant ist. Nintendo könnte für die nächsten Monate ein gestapeltes Portfolio haben, aber wenn der Rest des Spiels dem Standard der ersten beiden Level entspricht, könnte dies nur die Crème de la Crème dieser Ernte sein, wenn sie am 20. Oktober ankommt.