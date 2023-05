Mario + Rabbids: Sparks of Hope bereitet sich auf die Veröffentlichung des zweiten DLCs vor

HQ

Wie Ubisoft selbst Ende letzten Jahres angekündigt hat, werden wir im Jahr 2023 nicht weniger als drei Inhaltserweiterungen für Mario + Rabbids: Sparks of Hope erhalten. Der erste, Tower of Doooom, wurde im März veröffentlicht, und jetzt haben wir den ersten Teaser des zweiten DLCs, der Mitte des Jahres erscheint, und seinen Titel: The Last Spark Hunter.

In diesem neuen Abenteuer für Mario und die Rabbids muss das Team zum Melodic Gardens reisen, um zu sehen, warum sie völlig still geworden sind, während eine seltsame Gestalt ungeduldig auf die Ankunft des Klempners in den Bäumen wartet.

Im Moment kennen wir den Namen dieses neuen Charakters nicht, aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er Mario mehr als Kopfschmerzen bereitet.

Und nach der Ankunft von The Last Spark Hunter bleibt nur noch herauszufinden, wann der dritte DLC des Spiels veröffentlicht wird, mit keinem Geringeren als Rayman als Special Guest.