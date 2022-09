Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekommt einen Story Trailer

HQ

Vielleicht ist die Geschichte nicht der Hauptgrund, warum die Leute Mario + Rabbids Kingdom Battle geliebt haben, aber sie war in all ihrer Verrücktheit überraschend gut geschrieben. Mario + Rabbids: Sparks of Hope startet am 20. Oktober und scheint mehr von diesem Wahnsinn zu bieten, wenn wir die Aufgabe haben, die Bedrohung zu stoppen, die als Cursa bekannt ist.

Wir haben eine Ahnung, wer das sein könnte, aber wir empfehlen Ihnen, sich den brandneuen Story-Trailer aus dem Spiel anzusehen und zu sehen, welche Schlussfolgerung Sie ziehen. Teilen Sie Ihre Vermutung im Kommentarbereich unten.