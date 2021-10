HQ

Der Online-Mehrspielermodus ist schön und gut, doch ich glaube kaum, dass die Leute bis zum Ende in der Leitung bleiben, wenn sie glauben zu verlieren.

Wenn ihr mich nach meinen Lieblings-Minispielen aus der 23-jährigen Mario-Party-Geschichte fragen würdet, wäre meine Antwort: Shy Guy Says, Bowser's Big Blast, Face Lift und Honeycomb Havoc. Die Spielbretter Horror Land und Woody Woods mag ich auch besonders gern - und all das bekommen wir in Mario Party Superstars. Der Titel enthält fünf der besten Spielfelder und über 100 Minispiele, die fast alle Hits sind. Da die Inhalte fast 20 Jahre alt sind, kann man sich eigentlich nicht darüber beschweren, dass sie für dieses Mario-Party-Spiel recycelt wurden.

Mario Party wurde mit der Zeit immer überladener, denn die Entwickler wollten das Spiel neu erfinden - was die Serie nie gebraucht hat. Es gab immer mehr Items, Mikrofone, Fahrzeuge und andere Siegesmöglichkeiten. Ich liebe die Mario-Party-Spiele seit ihren Anfängen und jetzt, nachdem ich diese Greatest-Hits-Sammlung gespielt habe, wird mir klar, wie gut die Games damals waren. Früher waren sie tatsächlich viel besser als sie es heute sind.

Dabei kann Mario Party Superstars richtig unfair sein und gute Spieler*innen werden mit schlechteren den Boden aufwischen. Mit den Jahren wurden die Spiele ruhiger und ich dachte, es läge daran, dass ich erwachsener geworden bin. Aber bei Mario Party Superstars wird wieder geflucht wie früher: Spieler*innen stehen kurz vorm Rage-Quit und alle beleidigen sich gegenseitig.

Was ist das Erfolgsgeheimnis? Es ist lange her, dass ich ein Mario Party für den N64 gespielt habe, aber in gewisser Weise zielten die Minispiele damals noch mehr auf Menschen ab, die auch tatsächlich gerne etwas länger spielen. Die kleinen Nebenbeschäftigungen sind rasiermesserscharf und richtig nervenaufreibend. In Shy Guy Says winkt ein Shy Guy mit einer roten oder weißen Fahne und wir müssen es ihm mit L oder R nachmachen. Der Kerl täuscht allerdings oft an, zeigt beide Flaggen oder entscheidet sich in letzter Sekunde um. Das führt zu spannenden Duellen, in denen es nur einen Sieger geben kann.

Viele dieser Minispiele sind durchdacht und leichter zu verstehen. Die Spielfelder sind auch phänomenal, aber es sind leider nur fünf von ihnen mit dabei. Das war früher kein Problem, denn auf dem Nintendo 64 und dem Nintendo Gamecube gab es fast einmal im Jahr ein neues Mario Party. Erst seit der Nintendo Wii hat die Taktfrequenz neuer Installationen abgenommen.

Vielleicht werden zusätzliche Spielbretter als DLC angeboten, aber zurzeit stehen uns nur Peach's Birthday Cake (Mario Party), Yoshi's Tropical Island (Mario Party), Space Land (Mario Party 2), Horror Land (Mario Party 2) und Woody Woods (Mario Party 3) zur Auswahl. Alle sind gut und wirklich abwechslungsreich, wobei Peach's Birthday Cake sicher das Highlight ist. Die Möglichkeit, die gefräßigen Piranha-Pflanzen aufzustellen, sorgt für spannend Würfelwürfe.

Mario Party Superstars macht deswegen so viel Spaß, weil es dem Zufall Raum gibt. Ihr könnt großartig spielen, fast alle Minispiele gewinnen und mit sechs Sterne führen, doch ein falscher Schritt und ihr müsst plötzlich eure Sterne mit dem schwächsten Spieler tauschen und liegt hoffnungslos hinten. Ihr werdet es hassen, aber es gibt keinen sicheren Sieg in Mario Party Superstars. Mit ein bisschen Glück kann selbst ein Kleinkind einen Gott-Gamer besiegen.

Die größte Neuerung ist die Möglichkeit, Mario Party Superstars online zu spielen. Ich glaube, dass Mario Party am besten in gemütlicher Runde zuhause funktioniert, denn die Online-Gegner werden vermutlich kaum eine Stunde im Spiel bleiben, wenn sie glauben zu verlieren. Unter den 100 Minispielen sind auch ein paar, bei denen sich das Alter bemerkbar macht. Manche Games enden zu oft in unentschieden, weil sie nicht gut durchdacht sind. Fünf Spielfelder sind ehrlich gesagt auch etwas wenig, da es sich hierbei schließlich nur um Remakes handelt.

Meine Wertung ist deshalb ein solide 8/10. Das hier ist das beste Mario Party seit den Gamecube-Zeiten und es ein deutlicher Beweis dafür, dass die Reihe früher einfach besser war. Wirklich jede Runde ist bis zum Schluss aufregend und deshalb bleibt sie noch lange danach in Erinnerung. Das ist auch der Grund dafür, warum diese Reihe schon so lange durchgehalten hat.