Mario & Luigi: Brothership im neuen kurzen Trailer gezeigt

Gestern konnten wir euch nach ein paar Runden des digitalen Brettspiels eine Reihe von Neuigkeiten und Eindrücken vom bevorstehenden Super Mario Party Jamboree erzählen. Aber... Das ist nicht die einzige Gelegenheit, diesen Herbst mit Mario und seinem kleinen Bruder Luigi abzuhängen, denn wir haben auch Mario & Luigi: Brothership, auf die wir uns freuen können.

In einem neuen Trailer mit dem Titel Making Memories in Concordia lernen wir einige der vielen schillernden Charaktere kennen, auf die wir uns während des Abenteuers freuen können, das am 7. November veröffentlicht wird - das sowohl mehrere Neulinge als auch bekannte Gesichter wie einen gewissen Bowser sowie Bowser Jr. umfasst.

Schauen Sie es sich unten an.