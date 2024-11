Mario & Luigi: Brothership Guide - Wo finde ich jede Grampy Rübe?

HQ

Jeder von euch, der seine Reise in Concordia in Mario & Luigi: Brothership begonnen hat, hat vielleicht schon gefolgert, dass dieses RPG ein viel größeres und komplexeres Erlebnis ist als viele der anderen Spiele mit Nintendos kultigstem Maskottchen. Es gibt nicht nur viele Inseln zu entdecken, tonnenweise Beute zu erwerben, Bosse zu besiegen und bekannte Gesichter auf dem Weg zu finden, aber es gibt auch ein paar verschiedene Sammlerstücke zu sammeln. Eine davon sind die mysteriösen und hinterhältigen Grampy Turnips, die ziemlich genau das sind, was ihr Name impliziert; Rüben, die Großväter sind, und in ganz Concordia gibt es 18 zu entdecken. Um sicherzustellen, dass Sie nichts verpassen, haben wir diesen praktischen Leitfaden erstellt.



Haftungsausschluss: Dieser Leitfaden befindet sich in Arbeit und wird kontinuierlich aktualisiert



Shipshape-Insel

Der erste Grampy Turnip, auf den wir eure Aufmerksamkeit lenken werden, ist technisch gesehen nicht der erste, aber er ist etwas Besonderes, also stellen wir ihn hier vor. Er befindet sich genau an dem Knotenpunkt, an dem die Bruderschaft ihren Sitz hat, Shipshape Island. Um ihn zu finden, müsst ihr die Gleitbewegung UFO Spin freigeschaltet haben, aber wenn ihr diese bereits habt, könnt ihr euch auf den hinteren Teil der Insel begeben, in den Bereich, in dem ihr nach dem Verbinden neuer Inseln ankommt, und dann nach oben gehen, ein paar Vorsprünge hochspringen und euch an einem Abgrund wiederfinden. Benutze die UFO Spin, um die Lücke zu räumen, und gleich dahinter findest du Grampy Turnip im Boden.

Beachte: Dieser Grampy Turnip ist etwas Besonderes, da er dir die Anzahl der anderen Grampy Turnips anzeigt, die du noch treffen musst, und sogar Inseln aufzeigt, auf denen du welche finden kannst, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Er wird auch Belohnungen verteilen, die auf der Anzahl der Grampy Turnips basieren, die Sie entdecken, wobei die Meilensteine und Belohnungen unten aufgelistet sind.



3 Grampy Rüben - Super Candy



5 Grampy Rüben - zwei Herzbohnen



9 Grampy Rüben - Stache Bean DX



18 Grampy Rüben - TBC



Insel Raynforst

Der reale erste Grampy Turnip befindet sich auf Raynforst Island. Etwa auf halbem Weg deiner ersten Erkundung der Insel solltest du links abbiegen, wenn du einen Händler vor einem Haufen normaler Rüben triffst. Klettert auf die Spitze eines nahegelegenen Hügels und Grampy Turnip wartet darauf, gefunden zu werden.

Die Insel Twistee

Der nächste ist auf Twistee Island. Du musst diese Insel fertiggestellt, sie mit Shipshape verbunden und dann zurückgekehrt sein, um diese Grampy Turnip zu finden, aber wenn du das tust, ist es ein Spaziergang im Park. Wenn du wieder auf der Insel ankommst, biegst du die erste links über die nun geöffneten Blütenblätter ab und auf dem oberen Weg findest du das nächste Grampy Turnip.

Insel Desolatt

Der nächste befindet sich auf Desolatt Island. Oben auf der Insel, vor einer der Türen, die dich in einen Untergeschossbereich führt, findest du vier vergrabene Rüben, die Grampy Turnip ist die ganz links.

Insel Allsand

Es gibt eine Grampy Turnip auf dieser Insel, aber du brauchst ein Upgrade, um sie zu erreichen. Machen Sie sich also keinen Stress, folgen Sie der Haupterzählung weiter, bis Sie Slippenglide Island entdecken und das Ball Blitz -Upgrade für die Bros. Ball erwerben. Wenn du das getan hast, gehst du mit dem Rohr zurück nach Allsand und in den mittleren Teil der Insel. Gehe ein wenig zurück in Richtung des Landebereichs, bis du eine Rampe findest, die an einer senkrechten Wand basiert, und gehe zu Ball Blitz die Rampe hinauf, um zu einem erhöhten Bereich zu gelangen, in dem sich Grampy Turnip befindet.

Zwiebelfisch-Insel

Wenn du es auf diese Insel schaffst, mache du wie gewohnt Fortschritte in der Erzählung, bis du schließlich die Spare Key erhältst. Sobald du das getan hast, geh unter die Erde und öffne die erste verschlossene Tür vor dir. Grampy Turnip befindet sich in der Mitte dieses Raumes.

Slippenglide Insel

Sobald du es bis zum Slippenglide Island geschafft hast, gehe wie gewohnt vor, bis du die geheime Forschungsbasis findest und den Erzählbogen entdeckst, der sich um diesen Teil der Insel herum abspielt. Sobald die Geschichte weit genug fortgeschritten ist, dass du die Lighthouse wieder verbinden sollst, schau nach rechts von der geheimen Basis, um einige Klippen zu finden, die du hochklettern und dann schließlich auf einen Vorsprung fallen lassen kannst, wo die Grampy Turnip wartet.

Insel Offandon

Du musst etwa die Hälfte der Insel durchqueren, bevor du dieses Grampy Turnip erreichst. Nachdem du das Schiebetür-Puzzle gelöst hast, gehst du auf dem linearen Pfad weiter, bis du einen Strauß Rüben findest, der in den Boden gepflanzt ist. Das Grampy Turnip ist die obere rechte Rübe des Bündels.

Quallen-Insel

Dieser befindet sich auf der Spitze des Hügels, bevor Sie den Veranstaltungsort betreten. Es lohnt sich, dies für den Moment zu vermeiden und stattdessen ganz links auf der Insel zu gehen, um die Tickets zu kaufen, die Sie für den Zugang zur Halle benötigen, um unnötiges Zurückverfolgen zu vermeiden. Sobald Sie jedoch die Tickets haben, gehen Sie den Hügel hinauf, bis Sie die verschiedenen Verkäufer vor einem Rübenbeet stehen sehen. Das Grampy Turnip ist die untere linke Rübe des Bündels.

Was die verbleibenden Grampy Rüben betrifft, so arbeiten wir immer noch hart daran, sie zu finden, also bleiben Sie dran, während wir diesen Leitfaden weiter aktualisieren.