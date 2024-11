Mario & Luigi: Brothership Guide - Wo finde ich alle 20 Riffe?

HQ

Für diejenigen, die in Mario & Luigi: Brothership die Welt von Concordia erkunden wollen, dürfte es spannend sein zu erfahren, dass es unterwegs einige Sammlerstücke zu entdecken gibt. Dazu gehören die Reefs, die über den Ozean verstreut sind und als Sammlerstücke registriert werden können, indem man sie mit der Teleskopkanone von Shipshape Island erfasst, während man an ihnen vorbeisegelt. Da es eine Vielzahl davon zu finden gibt, kannst du hier jedes Reef im Spiel entdecken.

Saftiges Meer

In diesem Gebiet gibt es drei Riffe zu entdecken. Das erste ist das Weeping-Lion-Riff, das sich ganz unten links in der Region befindet. Das nächste Riff, Pensive Reef, liegt unten in der Mitte. Das letzte Riff, bekannt als Squiddish Reef, befindet sich ebenfalls am Grund dieses Meeres. Es liegt auch an der letzten Strömung dieses Bereichs, wo Sie die erste Great Lighthouse Island entdecken können.

Farbvolles Meer

Das erste Riff in diesem neuen Gebiet finden Sie, indem Sie zur zweiten verfügbaren Strömung wechseln. Es ist als Broque Reef bekannt. Ab hier wird es komplizierter, da viele der anderen Riffe mit Strömungen verbunden sind, die erst zugänglich werden, wenn die Geschichte fortschreitet. Sie können jedoch eines finden, ohne weiter voranzuschreiten, indem Sie einfach zur unteren rechten Seite des Meeres reisen, wo sich das Mysterious Swirl Reef befindet.

Sobald Sie Zugriff auf die erste zuvor gesperrte Strömung haben, können Sie im unteren rechten Bereich, direkt über Mysterious Swirl Reef, nach Eternal-Struggle Reef suchen. Die nächsten beiden Riffe befinden sich ganz links, in einer ansonsten unzugänglichen Strömung, die erst freigeschaltet wird, wenn der nächste Teil der Geschichte abgeschlossen ist.

Sobald Sie jedoch auf den aktuellen Bereich zugreifen können, finden Sie ganz links im neuen Bereich das Just-a-Fluke Reef. Wenn Sie den Strom ganz unten links platzieren, entdecken Sie auch das Ominous Reef. Mit diesen Entdeckungen sind alle Color-Full Sea Riffs gefunden.

Brünstiges Meer

Eines der ersten verfügbaren Reefs im Brrrning Sea befindet sich unten links. Überqueren Sie die Strömungen ganz links und Sie finden Racers' Reef. Von hier aus geht es in den äußersten Südosten. In dieser Nähe befinden sich zwei Reefs. Die erste ist südlicher und dies ist Rooted-Turnip Reef, und die zweite ist östlicher und wird als Feathered-Family Reef angesehen.

Die letzten beiden Reefs in der Brrrning Sea findet man, indem man weiter entlang der Strömungen reist, bis man ein Trio verbundener Ströme findet, bei denen es (noch) keine Möglichkeit mehr gibt, nach Westen zu reisen. Wenn Sie hier sind, gehen Sie weit nach Norden, um die Shower Reef zu finden, und dann nach Süden, in Richtung der Mitte der Brrrning Sea, um Mushroob Reef zu finden.

Gulchrock-Meer

Sie können jedes Reef im Gulchrock Sea entdecken, wenn Sie hier ankommen. Um sicherzustellen, dass Sie alle finden, überqueren wir dieses Meer meist gegen den Uhrzeigersinn.

Das erste Reef auf Ihrer Liste ist das Cater-Pillar Reef und befindet sich in der Strömung im Südzentrum. Wenn Sie weiter nach Osten fahren, so weit nach Osten, wie Sie können, auf einer separaten und kleinen Strömung, stoßen Sie auf Off-Course Reef. Wenn du dann in die Mitte der Gulchrock Sea fährst, knapp unterhalb einer isolierten Strömung in der Mitte des Gebiets, stößt du auf Lovestruck Reef, indem du auf der expansiveren äußeren Strömung fährst.

Jetzt können Sie weit in den Norden fahren. Wenn Sie in der Mitte des Gulchrock Sea bleiben und so weit wie möglich nach Norden gehen, finden Sie den Tumbling-Tower Reef, den vorletzten Reef dieses Gebiets, wobei der letzte in der Nähe, aber in westlicherer Richtung zu finden ist. Im äußersten Nordosten des Gulchrock Sea finden Sie vier kleinere Strömungen, die jeweils einen Islet beherbergen. Ignorieren Sie die Islets vorerst und begeben Sie sich stattdessen zur Nordostströmung hier, der oben rechts, wo Sie Dream-Guardian Reef finden und entdecken können.

Sturmstern-Riff

Die letzten beiden Reefs in Concordia befinden sich in diesem Meer. Du kannst sofort einen finden, aber letzteres erfordert etwas mehr erzählerischen Fortschritt. Die erste ist so weit nördlich, wie man sofort gehen kann, und dann östlich dieser Strömung. Hier finden Sie Gardener's Reef.

Die zweite in Stormstar Reef und die letzte Reef in Concordia befindet sich im äußersten Norden des Gebiets und ist zugänglich, wenn du endlich die Technologie erhältst, um Zugang zu sonst unerreichbaren Strömungen zu erhalten, bevor du deinen Großangriff auf Zokkets Festung startest. Wenn du das tust, findest du Princely Reef, und damit ist deine Reef -Erkundungsreise durch Concordia zu Ende.